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29 Mart 2020, Pazar
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bin pişman! ...

Club Brugge bin pişman! Mbaye Diagne...

, Anderlecht'in elinde kaptığı konusunda bin pişman... Genel menajer Devy Rigaux, bir dergisine verdiği röportajda, 'dan kiraladıkları Senegalli golcünün, saygısız davranışları nedeniyle takım içindeki huzuru bozduğunu ve oyuncuları kötü anlamda etkilediğini söyledi.

Rigaux, "Diagne gidince kesinlikle eksikliği aile ortamı oluştu, derin bir nefes aldık. Takımda kulübün standartlarına saygı duyan oyuncular kaldı" diye konuştu.

GALATASARAY BASTIRDI
Teknik direktör Clement'in kadro dışı bıraktığı Diagne, bir ay ülkesi Senegal'de kaldıktan sonra, 'ın baskıları sonucu Brugge'de antrenmanlara geri dönmüştü.

O DA MUTLU DEĞİL
Club Brugge kadar de ekibinden memnun değil. Golcü futbolcunun, " hayatıma Galatasaray'da devam edeceğim. Burada kalmamın ne anlamı var" diyerek menajerine talimat verdiği ifade edildi. Galatasaray'ın da Senegalli futbolcu ile devam etmeyi düşünmediği ortamda işler karışacak gibi görünüyor.

  1. 29.3.2020
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