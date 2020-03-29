Club Brugge bin pişman! Mbaye Diagne...
Club Brugge, Anderlecht'in elinde kaptığı Mbaye Diagne konusunda bin pişman... Genel menajer Devy Rigaux, bir Belçika dergisine verdiği röportajda, Galatasaray'dan kiraladıkları Senegalli golcünün, saygısız davranışları nedeniyle takım içindeki huzuru bozduğunu ve oyuncuları kötü anlamda etkilediğini söyledi.
Rigaux, "Diagne gidince kesinlikle eksikliği aile ortamı oluştu, derin bir nefes aldık. Takımda kulübün standartlarına saygı duyan oyuncular kaldı" diye konuştu.
GALATASARAY BASTIRDI
Teknik direktör Clement'in kadro dışı bıraktığı Diagne, bir ay ülkesi Senegal'de kaldıktan sonra, Galatasaray'ın baskıları sonucu Brugge'de antrenmanlara geri dönmüştü.
O DA MUTLU DEĞİL
Club Brugge kadar Mbaye Diagne de Belçika ekibinden memnun değil. Golcü futbolcunun, "Futbol hayatıma Galatasaray'da devam edeceğim. Burada kalmamın ne anlamı var" diyerek menajerine talimat verdiği ifade edildi. Galatasaray'ın da Senegalli futbolcu ile devam etmeyi düşünmediği ortamda işler karışacak gibi görünüyor.
- 29.3.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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