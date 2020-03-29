Club Brugge bin pişman! Mbaye Diagne...

Rigaux, "Diagne gidince kesinlikle eksikliği aile ortamı oluştu, derin bir nefes aldık. Takımda kulübün standartlarına saygı duyan oyuncular kaldı" diye konuştu.



GALATASARAY BASTIRDI

Teknik direktör Clement'in kadro dışı bıraktığı Diagne, bir ay ülkesi Senegal'de kaldıktan sonra, Galatasaray'ın baskıları sonucu Brugge'de antrenmanlara geri dönmüştü.



O DA MUTLU DEĞİL

Club Brugge kadar Mbaye Diagne de Belçika ekibinden memnun değil. Golcü futbolcunun, "Futbol hayatıma Galatasaray'da devam edeceğim. Burada kalmamın ne anlamı var" diyerek menajerine talimat verdiği ifade edildi. Galatasaray'ın da Senegalli futbolcu ile devam etmeyi düşünmediği ortamda işler karışacak gibi görünüyor.