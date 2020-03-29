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29 Mart 2020, Pazar
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'dan Shaqiri formülü ve 'dan karar!

Galatasaray'dan Shaqiri formülü ve Liverpool'dan karar!

ekiplerinden 'ın Shaqiri aşkı yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılı takımın transfer gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu için yüksekten uçsa da sarı-kırmızılıların kiralama formülünü masaya getirebileceği ifade edildi.

Son dönemde yine adı 'la anılan için 'un 30 milyon euro serbest kalma bedeli belirlediği iddia edildi. İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalmasına rağmen İsviçreli oyuncuya pek çok takımın talip olması üzerine Liverpool'un bu adımı attığı ifade edildi. Xhaqiri bu sezon 'de 6 maçta 174 dakika forma giydi. Lig Kupası'nda 11, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 dakika oynadı. Takımda kendisine yer açamayan İsviçreli futbolcu, sadece 1 gollük katkı yapabildi.

KİRALIK GELEBİLİR
Galatasaray uzun süredir Shaqiri'yi kadrosuna katmak istiyor ancak şu an hedefine ulaşması zor görünüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, İngilizlerin izin vermesi halinde kiralık formülünü gündeme getirebileceği ifade ediliyor.

  1. 29.3.2020
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