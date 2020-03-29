Galatasaray'dan Shaqiri formülü ve Liverpool'dan karar!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Shaqiri aşkı yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılı takımın transfer gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu için Liverpool yüksekten uçsa da sarı-kırmızılıların kiralama formülünü masaya getirebileceği ifade edildi.
Son dönemde yine adı Galatasaray'la anılan Xherdan Shaqiri için Liverpool'un 30 milyon euro serbest kalma bedeli belirlediği iddia edildi. İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalmasına rağmen İsviçreli oyuncuya pek çok takımın talip olması üzerine Liverpool'un bu adımı attığı ifade edildi. Xhaqiri bu sezon Premier Lig'de 6 maçta 174 dakika forma giydi. Lig Kupası'nda 11, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 dakika oynadı. Takımda kendisine yer açamayan İsviçreli futbolcu, sadece 1 gollük katkı yapabildi.
KİRALIK GELEBİLİR
Galatasaray uzun süredir Shaqiri'yi kadrosuna katmak istiyor ancak şu an hedefine ulaşması zor görünüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, İngilizlerin izin vermesi halinde kiralık formülünü gündeme getirebileceği ifade ediliyor.
- 29.3.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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