Onyekuru'dan Fenerbahçe derbisi sözleri! "Sonsuza kadar..."

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, Galatasaray'ın sosyal medya üzerinden sorduğu soruları kendi hesabından yanıtladı. Sarı kırmızılı yıldız Henry Onyekuru, Kadıköy'de kazanılan 3-1'lik Fenerbahçe derbisi, geçen sezon Başakşehir ile yapılan şampiyonluk maçı ve takım arkadaşı Ryan Donk hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Onyekuru'nun tüm yanıtları:

Başakşehir maçından bir fotoğrafın onun için ne anlama geldiği sorusuna Onyekuru, "Başakşehir'e attığım golü kariyerim boyunca unutmayacağım. Çok mutluydum, fotoğraflara baktığınızda da taraftarlara nasıl koştuğumu görebilirsiniz. Herkes çok mutluydu. Bağırıyorlar, tezahürat yapıp, 'Cim Bom Bom' diyorlardı. inanılmaz bir duyguydu benim için." yanıtını verdi.

İlk şampiyonluğunu kutladığın o geceyi nasıl hatırlıyorsun? Donk, ile dansınıza önceden hazırlanmış mıydınız? sorusuna Onyekuru, "Donk benim için bir ağabey gibi. Bana her zaman öğütler veriyor. Şakalar yapıyor ancak iş zamanı sahada çok ciddi. Her zaman yüzde yüzünü veriyor." ifadelerini kullandı.

Bu sefer yakın bir tarihe gidelim; Kadıköy galibiyetinin bu kareleri sana ne ifade ediyor? sorusuna Onyekuru, "Fenerbahçe derbisindeki galibiyet, bu tarihin kendisiydi. Bunun bir parçası olabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bu maç kulüp için olduğu kadar, oyuncular olarak bizim için de büyük bir anlam taşıyor. Sonsuza kadar hatırlayacağım o anı." dedi.

Senin için bu hayattaki en önemli şey nedir? sorusuna Onyekuru, "Benim için en önemli şey ailem çünkü her maçta iyi olmayı bekleyemezsin. Evine gidersin, canın sıkkındır ama eşini, çocuğunu gördüğünde için rahatlar, sıkıntıları unutursun." dedi ve Everton döneminden bir anısını paylaştı.

Ben teşekkür ederim! Ben de futbolu ve taraftarlarımızı çok özledim, umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer. Herkese sağlıklı günler diliyorum. ???????? https://t.co/6duMczQC7n — Henry Onyekuru (@henryconyekuru) April 1, 2020



Galatasaray'ın teşekkürler Onyekuru! Seni görmeyi özlemiştik. En kısa zamanda, sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere. paylaşımına karşılık Onyekuru, "Ben teşekkür ederim! Ben de futbolu ve taraftarlarımızı çok özledim, umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer. Herkese sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.