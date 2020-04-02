Fenerbahçe Maina için Frey ve Zanka'yı gözden çıkardı!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover'de forma giyen Linton Maina için atağa kalktı. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Hannover'e Zanka ile Frey’i önereceği belirtildi.
Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 'mali kriz' nedeniyle takas yine önemli bir gündem maddesi olacak. Sarı-lacivertlilerin, Hannover'li Linton Maina için de bu formülü işletmeyi düşündüğü belirtildi. Scout ekibi tarafından olumlu rapor verilen 20 yaşındaki sağ kanat için Alman ekibine Nürnberg'te kiralık oynayan Frey ile Düsseldorf'a gönderilen Zanka'nın önerileceği iddia edildi.
FENERBAHÇE'NİN İKİ RAKİBİ VAR!
Bu sezon Bundesliga 2'de 2 gol+7 asistlik performansıyla göz dolduran Maina için Fenerbahçe'ye iki rakibin daha çıktığı öğrenildi. Bundesliga ekiplerinden M'Gladbach ile Köln'ün de genç oyuncuyu istediği ifade edildi.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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