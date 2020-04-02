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02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Süper Lig devinden genç yıldız için takas planı!

için ve 'yı gözden çıkardı!

Fenerbahçe Maina için Frey ve Zanka'yı gözden çıkardı!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan , Almanya 2 ekiplerinden 'de forma giyen Linton için atağa kalktı. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Hannover'e ile ’i önereceği belirtildi.

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren 'de 'mali kriz' nedeniyle takas yine önemli bir gündem maddesi olacak. Sarı-lacivertlilerin, 'li Linton için de bu formülü işletmeyi düşündüğü belirtildi. Scout ekibi tarafından olumlu rapor verilen 20 yaşındaki sağ kanat için Alman ekibine Nürnberg'te kiralık oynayan ile Düsseldorf'a gönderilen 'nın önerileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN İKİ RAKİBİ VAR!

Bu sezon 2'de 2 gol+7 asistlik performansıyla göz dolduran Maina için Fenerbahçe'ye iki rakibin daha çıktığı öğrenildi. Bundesliga ekiplerinden M'Gladbach ile Köln'ün de genç oyuncuyu istediği ifade edildi.

  1. 2.4.2020
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