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02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Süper Lig Açıkladı! Corona virüsü futbolcuların maaşlarını düşerecek mi? İşte o sözler

Açıkladı! Corona virüsü futbolcuların maaşlarını düşerecek mi? İşte o sözler

Açıkladı! Corona virüsü futbolcuların maaşlarını düşerecek mi? İşte o sözler

Son dakika corona virüsü gelişmesi... İlk kez Çin'in Wuhan kentinde görülen ve tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü can kayıplarına da neden olurken, futbol endüstrisini derinden etkilemişti. Süper Lig'in de süresiz ertelenmesinin ardından corona virüsün futbolculara olan etkisi merak konusu olurken, Spor Hukukçıusu Avukar Aysu Melis Bağlan, corona virüsünün futbolcuların üzerindeki etkilerini açıkladı.

Koronavirüs'ün dünya futboluna getireceği hukuki yansımaları Spor Hukukçusu Avukat Aysu Melis Bağlan Sabah Gazetesi'ne değerlendirdi.

Bağlan'ın konu ile ilgili ifadeleri şöyle:

* Şu anda gelinen noktada oyuncuları antrenman yapmaya zorlamak mümkün değil. Kulüpler oyuncuya sağlıklı antrenman koşullarını sağlamalıdır.
* Şu an mücbir bir durum olduğu için sözleşme uyarlaması denilen bir durum ortaya çıkabilir. Maddi olarak zora düşen kulüpler sözleşmelerde indirim talep edebilirler. Konu mahkemeye taşınırsa da hakkaniyet ve dürüstlük kuralına göre karar verilir.

* Oyuncuların sözleşmelerinin mayıs ayının sonunda bitiyor olması hukuki olarak sorun teşkil etmiyor. Zaten talimatlar net. Sözleşmeler sezonun son maçı tamamlanana kadar devam eder diye belirtiliyor.
* TFF'nin talimatlarında felaket senaryolarına karşı eksik olduğunu görüyoruz.
* Oynanmayan maçlarla ilgili de uluslararası kurullar ne kadar maç varsa oynatılması şeklinde karar vereceklerdir.

  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 10:46
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