Açıkladı! Corona virüsü futbolcuların maaşlarını düşerecek mi? İşte o sözler

Koronavirüs'ün dünya futboluna getireceği hukuki yansımaları Spor Hukukçusu Avukat Aysu Melis Bağlan Sabah Gazetesi'ne değerlendirdi.

Bağlan'ın konu ile ilgili ifadeleri şöyle:

* Şu anda gelinen noktada oyuncuları antrenman yapmaya zorlamak mümkün değil. Kulüpler oyuncuya sağlıklı antrenman koşullarını sağlamalıdır.

* Şu an mücbir bir durum olduğu için sözleşme uyarlaması denilen bir durum ortaya çıkabilir. Maddi olarak zora düşen kulüpler sözleşmelerde indirim talep edebilirler. Konu mahkemeye taşınırsa da hakkaniyet ve dürüstlük kuralına göre karar verilir.

* Oyuncuların sözleşmelerinin mayıs ayının sonunda bitiyor olması hukuki olarak sorun teşkil etmiyor. Zaten talimatlar net. Sözleşmeler sezonun son maçı tamamlanana kadar devam eder diye belirtiliyor.

* TFF'nin talimatlarında felaket senaryolarına karşı eksik olduğunu görüyoruz.

* Oynanmayan maçlarla ilgili de uluslararası kurullar ne kadar maç varsa oynatılması şeklinde karar vereceklerdir.