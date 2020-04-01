Fenerbahçe'de stopere son aday Stambouli!
Fenerbahçe stoper bölgesinde transfer listesine yeni bir isim daha ekledi. Sarı-Lacivertliler Adil Rami'den sonra bir Fransız futbolcuyu daha gündemine aldı. Kanarya Schalke’nin Fransız yıldızı Stambouli’yi kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi… Stoper bölgesinde daha önce adaylarını belirleyen Sarı- Lacivertliler yeni bir ismi daha listesine ekledi.
Bu isim Schalke 04 forması giyen Benjamin Stambouli. 29 yaşındaki Fransız stoperin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetimin Cezayir uyruklu Fransız oyuncunun menajeri ile önümüzdeki günlerde temas kurulacağı öğrenildi...
ÖN LİBERODA DA OYNUYOR
Takvim'in haberine göre; tecrübeli oyuncu ayağını çok iyi kullanıyor. Geriden baskı altında bile soğukkanlıkla topu çıkartabiliyor. Stambouli aynı zamanda ön liberoda da oynuyor.
Fenerbahçe'nin listesine giren 29 yaşındaki Stambouli, Almanya Ligi'nin önemli stoperleri arasında…
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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