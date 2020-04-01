Fenerbahçe'de stopere son aday Stambouli!

Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi… Stoper bölgesinde daha önce adaylarını belirleyen Sarı- Lacivertliler yeni bir ismi daha listesine ekledi.

Bu isim Schalke 04 forması giyen Benjamin Stambouli. 29 yaşındaki Fransız stoperin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetimin Cezayir uyruklu Fransız oyuncunun menajeri ile önümüzdeki günlerde temas kurulacağı öğrenildi...



ÖN LİBERODA DA OYNUYOR



Takvim'in haberine göre; tecrübeli oyuncu ayağını çok iyi kullanıyor. Geriden baskı altında bile soğukkanlıkla topu çıkartabiliyor. Stambouli aynı zamanda ön liberoda da oynuyor.



Fenerbahçe'nin listesine giren 29 yaşındaki Stambouli, Almanya Ligi'nin önemli stoperleri arasında…