Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Erol Bulut Canlı yayında açıkladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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'den teklif geldi mi? Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Erol Bulut Canlı yayında açıkladı

'de ile yolların ayrılmasının ardından arayışları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda takımın başına getirileceği iddia edilen bu iddialara canlı yayında cevap verdi. Bulut, "Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusuna, " ve basından okuyorum. Fenerbahçe tarafından bana hiçbir teklif sunulmadı. Doğru da değil zaten." yanıtını verdi.

'u çalıştıran , arayışlarını sürdüren hakkında açıklama yaptı. Bulut, sarı lacivertlilerden teklif alıp almadığı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Erol Bulut, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle oyuncuların bireysel antrenmanlar yaptığını söyleyerek, "Biz de futbolcuları evde bireysel çalışmalara tabi tuttuk. Evden çalışıyorlar. Biz de değerlendirmeleri yapıyoruz. İnşallah normal işleyişe dönmeyi umut ediyoruz." dedi.

"Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusuna da yanıtlayan Bulut, " ve basından okuyorum. Fenerbahçe tarafından bana hiçbir teklif sunulmadı. Doğru da değil zaten. Alanyaspor'un teknik direktörüyüm. Sezon başından bu yana ekibimle birlikte burasının başarısı için elimizden geleni yapmaya çalışıyorum. Sezon bittikten sonra devam mı edeceğiz, başka bir yerde mi olacağız göreceğiz." ifadesini kullandı.

ALANYASPOR KARNESİ

Genç teknik adam sezon başında geldiği Alanyaspor ile 26 maçına çıkarken; 12 galibiyet 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 43 puan topladı. ekibi ligde 6. sırada yer alıyor.

Alanyaspor, Bulut yönetiminde yoluna 'nda devam ediyor. Çeyrek finalde 'ı eleme başarısı gösteren Alanya, yarı final ilk maçında da 'u deplasmanda 1-0 yenerek finale göz kırpmıştı.

  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 21:09
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