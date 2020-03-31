Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Erol Bulut Canlı yayında açıkladı

Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe hakkında açıklama yaptı. Bulut, sarı lacivertlilerden teklif alıp almadığı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Erol Bulut, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle oyuncuların bireysel antrenmanlar yaptığını söyleyerek, "Biz de futbolcuları evde bireysel çalışmalara tabi tuttuk. Evden çalışıyorlar. Biz de değerlendirmeleri yapıyoruz. İnşallah normal işleyişe dönmeyi umut ediyoruz." dedi.

"Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusuna da yanıtlayan Bulut, "Sosyal medyadan ve basından okuyorum. Fenerbahçe tarafından bana hiçbir teklif sunulmadı. Doğru da değil zaten. Alanyaspor'un teknik direktörüyüm. Sezon başından bu yana ekibimle birlikte burasının başarısı için elimizden geleni yapmaya çalışıyorum. Sezon bittikten sonra devam mı edeceğiz, başka bir yerde mi olacağız göreceğiz." ifadesini kullandı.

ALANYASPOR KARNESİ

Genç teknik adam sezon başında geldiği Alanyaspor ile 26 Süper Lig maçına çıkarken; 12 galibiyet 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 43 puan topladı. Akdeniz ekibi ligde 6. sırada yer alıyor.

Alanyaspor, Bulut yönetiminde yoluna Türkiye Kupası'nda devam ediyor. Çeyrek finalde Galatasaray'ı eleme başarısı gösteren Alanya, yarı final ilk maçında da Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek finale göz kırpmıştı.