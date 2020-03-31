Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Erol Bulut Canlı yayında açıkladı
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda takımın başına getirileceği iddia edilen Erol Bulut bu iddialara canlı yayında cevap verdi. Bulut, "Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusuna, "Sosyal medyadan ve basından okuyorum. Fenerbahçe tarafından bana hiçbir teklif sunulmadı. Doğru da değil zaten." yanıtını verdi.
Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe hakkında açıklama yaptı. Bulut, sarı lacivertlilerden teklif alıp almadığı ile ilgili soruyu yanıtladı.
Erol Bulut, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle oyuncuların bireysel antrenmanlar yaptığını söyleyerek, "Biz de futbolcuları evde bireysel çalışmalara tabi tuttuk. Evden çalışıyorlar. Biz de değerlendirmeleri yapıyoruz. İnşallah normal işleyişe dönmeyi umut ediyoruz." dedi.
"Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusuna da yanıtlayan Bulut, "Sosyal medyadan ve basından okuyorum. Fenerbahçe tarafından bana hiçbir teklif sunulmadı. Doğru da değil zaten. Alanyaspor'un teknik direktörüyüm. Sezon başından bu yana ekibimle birlikte burasının başarısı için elimizden geleni yapmaya çalışıyorum. Sezon bittikten sonra devam mı edeceğiz, başka bir yerde mi olacağız göreceğiz." ifadesini kullandı.
ALANYASPOR KARNESİ
Genç teknik adam sezon başında geldiği Alanyaspor ile 26 Süper Lig maçına çıkarken; 12 galibiyet 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 43 puan topladı. Akdeniz ekibi ligde 6. sırada yer alıyor.
Alanyaspor, Bulut yönetiminde yoluna Türkiye Kupası'nda devam ediyor. Çeyrek finalde Galatasaray'ı eleme başarısı gösteren Alanya, yarı final ilk maçında da Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek finale göz kırpmıştı.
- 31.03.2020
- Güncelleme: 31.03.2020 21:09
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Erol Bulut Canlı yayında açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.