Willian: Özgürüm - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Willian: Özgürüm

: Özgürüm

Willian: Özgürüm

ile sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı , kulüpten beklediği 3 yıllık teklifi alamadığını ve herhangi bir takımla pazarlık için özgür olduğunu söyledi.

İngiliz basını, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için ve Tottenham'ın devrede olduğunu belirtiyor. Kanatlara takviye yapacak olan 'nin de 'a bir teklif götürmesi bekleniyor.

  1. 6.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Willian: Özgürüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA