Willian: Özgürüm
Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı Willian, kulüpten beklediği 3 yıllık teklifi alamadığını ve herhangi bir takımla pazarlık için özgür olduğunu söyledi.
İngiliz basını, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Arsenal ve Tottenham'ın devrede olduğunu belirtiyor. Kanatlara takviye yapacak olan Fenerbahçe'nin de Willian'a bir teklif götürmesi bekleniyor.
- 6.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Willian: Özgürüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.