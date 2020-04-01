Samba zamanı! Brezilya'dan Fenerbahçe'ye mesaj var
Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok teknik adam gündeme gelmişti. Uzun süredir ismi sarı-lacivertlilerle anılan Zico’nun önceki gece yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı.
Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren F.Bahçe'de birçok teknik adam gündeme gelmişti. En çok konuşulan isimlerin başında da Arthur Zico-Alex de Souza ikilisi geliyordu. Başkan Ali Koç'a yakınlığıyla bilinen Alex'in Zico ile birlikte sarı-laciverlilerde görev yapacağı ileri sürülüyordu. İki sezon çalıştırdığı Fenerbahçe'de lig şampiyonluğu, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı gösteren Zico'nun önceki gece geç saatlerde yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı.
12. ADAMI UNUTMADI
Brezilyalı teknik adam, instagram hesabından Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemden fotoğrafları paylaşırken, şunları da yazdı: "Fenerbahçe'de teknik olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan bir fotoğraf aldım. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim. Özellikle teknik ekip, futbolcular, yönetim ve fantastik taraftara... Fener gücü!" ifadelerini kullandı. 67 yaşındaki hocanın bu paylaşımının ardından yine önemli iddialar ortaya atılmaya başladı. Zico'nun Fenerbahçe'de tekrar görev geleceği, Alex'in de yardımcılığını yapacağı dile getirildi.
2 KUPA KALDIRDI
2006-08 sezonları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Arthur Zico, iki kez kupa zaferi yaşadı. 2006-07'de lig şampiyonluğuna ulaşan Brezilyalı teknik adam, bir sonraki sezon öncesi de Süper Kupa'nın sahibi oldu.
TARAFTAR DA ONLARI İSTİYOR
Zico ile Alex isminin geçtiği ilk günden bu yana Fenerbahçe taraftarları da büyük heyecan yaşıyor. 12. adam, özellikle sosyal medyadan daha önce büyük başarılara imza atan iki ismin sarı-lacivertlilerde görev yapmasını istiyor.
67 yaşındaki teknik adamın F.Bahçe'de göreve geleceği, yardımcısının da Alex olacağı konuşulmaya başladı.
94 MAÇ 58 GALİBİYET 15 YENİLGİ
İki sezon görev yaptığı Fenerbahçe'de 94 maça çıkan Arthur Zico, bu karşılaşmaların 58'inde galibiyet sevinci yaşadı. Brezilyalı hoca, 21 kez beraberlik yaşarken, 15 mağlubiyet aldı ve toplamda 2.07 puan ortalaması yakaladı.
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