Fenerbahçe'de Mehmet Ekici için karar verildi
Fenerbahçe'de sezon ilk yarısında federasyona bildirilmediği için resmi maçlara çıkamayan Mehmet Ekici'nin ikinci yarıdaki performansı yönetimi memnun etti. Deneyimli futbolcuyla mali konularda anlaşılması halinde sözleşme yenileneceği bildirildi.
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen listede yer almayan Mehmet Ekici, ikinci yarıda takıma dönmüştü. 30 yaşındaki oyuncu ilk yarıdaki maç eksiğine rağmen ikinci yarıda oynadığı maçlarda dikkat çeken bir performans sergilemişti.
Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli taraftarın da sevdiği isimlerden biri olan tecrübeli orta saha ile mali konularda anlaşma sağlanırsa biten sözleşmesi yenilenecek. Yıldız oyuncu da bazı teklifler alsa da takımda kalmak istiyor.
- 01.04.2020
- Güncelleme: 01.04.2020 08:47
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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