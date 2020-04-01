Fenerbahçe'de Mehmet Ekici için karar verildi

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen listede yer almayan Mehmet Ekici, ikinci yarıda takıma dönmüştü. 30 yaşındaki oyuncu ilk yarıdaki maç eksiğine rağmen ikinci yarıda oynadığı maçlarda dikkat çeken bir performans sergilemişti.

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli taraftarın da sevdiği isimlerden biri olan tecrübeli orta saha ile mali konularda anlaşma sağlanırsa biten sözleşmesi yenilenecek. Yıldız oyuncu da bazı teklifler alsa da takımda kalmak istiyor.