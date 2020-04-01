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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe kararını verdi! Sözleşmesi...

'de için karar verildi

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici için karar verildi

'de sezon ilk yarısında federasyona bildirilmediği için resmi maçlara çıkamayan 'nin ikinci yarıdaki performansı yönetimi memnun etti. Deneyimli futbolcuyla mali konularda anlaşılması halinde sözleşme yenileneceği bildirildi.

'de sezonun ilk yarısında 'na gönderilen listede yer almayan , ikinci yarıda takıma dönmüştü. 30 yaşındaki oyuncu ilk yarıdaki maç eksiğine rağmen ikinci yarıda oynadığı maçlarda dikkat çeken bir performans sergilemişti.

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli taraftarın da sevdiği isimlerden biri olan tecrübeli orta saha ile mali konularda anlaşma sağlanırsa biten sözleşmesi yenilenecek. Yıldız oyuncu da bazı teklifler alsa da takımda kalmak istiyor.

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  1. 01.04.2020
  2. Güncelleme: 01.04.2020 08:47
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