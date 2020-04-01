Fenerbahçe'de o gerçek ortaya çıktı! Tam 100 futbolcu...
Fenerbahçe'de o gerçek ortaya çıktı... Transferde istediği verimliliği alamayan sarı lacivertlilerin geçmişte yaptığı kritik hatalar, bugünün yaşanmasına sebep olmuş gibi gözüküyor.
Sarı lacivertliler transferde alırken de, gönderirken de akıl almaz hatalar yaptı.
Alex, Tuncay, Aurelio, Rüştü, Gökhan, Caner gibi milyonlarca Euro'luk değerlerin bedava gidişine göz yumuldu.
Fenerbahçe'nin mali kriz yaşamasının en önemli sebebi elbette ki transferde yapılan hatalar...
Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertliler, son 20 yılda, sadece alırken değil, gönderirken de ciddi yanlışlar yaptığını ortaya koydu.
Aralarında Alex, Tuncay Şanlı, Aurelio, Rüştü Reçber, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in de yer aldığı, toplamda 150 milyon Euro'yu aşkın bonservis parasının ödendiği 100 futbolcunun tek kuruş kazandırmadan gitmesine göz yumuldu.
- 01.04.2020
- Galatasaray'ın yıldız transferine corona virüsü engeli!
- Juventuslu futbolculardan büyük fedakarlık! Servet bıraktılar
- Lionel Messi en çok beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı
- Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
- Galatasaraylı futbolcular evde kalmadılar! Florya'da idman...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de o gerçek ortaya çıktı! Tam 100 futbolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.