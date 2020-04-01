Fenerbahçe'de o gerçek ortaya çıktı! Tam 100 futbolcu...

Sarı lacivertliler transferde alırken de, gönderirken de akıl almaz hatalar yaptı.

Alex, Tuncay, Aurelio, Rüştü, Gökhan, Caner gibi milyonlarca Euro'luk değerlerin bedava gidişine göz yumuldu.

Fenerbahçe'nin mali kriz yaşamasının en önemli sebebi elbette ki transferde yapılan hatalar...

Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertliler, son 20 yılda, sadece alırken değil, gönderirken de ciddi yanlışlar yaptığını ortaya koydu.

Aralarında Alex, Tuncay Şanlı, Aurelio, Rüştü Reçber, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in de yer aldığı, toplamda 150 milyon Euro'yu aşkın bonservis parasının ödendiği 100 futbolcunun tek kuruş kazandırmadan gitmesine göz yumuldu.