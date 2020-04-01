Fenerbahçe'de o gerçek ortaya çıktı! Tam 100 futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de o gerçek ortaya çıktı! Tam 100 futbolcu...

'de o gerçek ortaya çıktı! Tam 100 futbolcu...

Fenerbahçe'de o gerçek ortaya çıktı! Tam 100 futbolcu...

'de o gerçek ortaya çıktı... Transferde istediği verimliliği alamayan sarı lacivertlilerin geçmişte yaptığı kritik hatalar, bugünün yaşanmasına sebep olmuş gibi gözüküyor.

Sarı lacivertliler transferde alırken de, gönderirken de akıl almaz hatalar yaptı.

Alex, Tuncay, Aurelio, Rüştü, Gökhan, Caner gibi milyonlarca Euro'luk değerlerin bedava gidişine göz yumuldu.

'nin mali kriz yaşamasının en önemli sebebi elbette ki transferde yapılan hatalar...

Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertliler, son 20 yılda, sadece alırken değil, gönderirken de ciddi yanlışlar yaptığını ortaya koydu.

Aralarında Alex, , Aurelio, , Emre Belözoğlu, ve 'in de yer aldığı, toplamda 150 milyon Euro'yu aşkın bonservis parasının ödendiği 100 futbolcunun tek kuruş kazandırmadan gitmesine göz yumuldu.

haberin devamı

  1. 01.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de o gerçek ortaya çıktı! Tam 100 futbolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN