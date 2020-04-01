Fenerbahçede corona virüsü vedası!
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada futbolcuların akıbeti için planını yapan sarı lacivertliler, konu ile ilgili son kararını verdi. Buna göre Fenrebahçe'de, sezon sonu kritik ayrılıklar yaşanabilir...
Fenerbahçe aylık olarak oyuncularına 5 milyon Euro tutarında ödeme yapmak zorunda. Bu rakam ise haziran ayına kadar 20 milyon Euro'yu buluyor.
Yeni Asır'ın haberine göre, Finansal Fair-Play gereği bütçesini daha da daraltmak zorunda kalan yönetim futbolculardan ücretlerinde indirim istedi.
Fenerbahçe'de artık Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak. Futbolda ve diğer amatör branşlarda altyapıya ağırlık verilecek. Hedef oyuncu ihraç eden bir kulüp olmak.
İNDİRİM YAPMAYAN GİDECEK
Vedat Muric, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Jailson'dan fedakarlık isteyen yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla anlaşmayacakları, anlaşmaları süren oyunculardan da indirim yapmayanlarla vedalaşacağı öğrenildi.
- 01.04.2020
- Güncelleme: 01.04.2020 10:39
- Türk sinema filmi izleyen eşine Diagne'den olay sözler! "Aptal mısın?"
- Yusuf Şimşek: Ben olsam play-off'u kabul etmem
- Fenerbahçe'den 'Evde kal' videosu! "Yakında kavuşmak üzere"
- Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Erol Bulut Canlı yayında açıkladı
- Göksel Gümüşdağ'ın son durumu nasıl? Okan Buruk açıkladı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçede corona virüsü vedası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.