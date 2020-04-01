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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Fenerbahçede corona virüsü vedası!

Fenerbahçede corona virüsü vedası!

'de son dakika gelişmesi... Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada futbolcuların akıbeti için planını yapan sarı lacivertliler, konu ile ilgili son kararını verdi. Buna göre Fenrebahçe'de, sezon sonu kritik ayrılıklar yaşanabilir...

aylık olarak oyuncularına 5 milyon Euro tutarında ödeme yapmak zorunda. Bu rakam ise haziran ayına kadar 20 milyon Euro'yu buluyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, Finansal Fair-Play gereği bütçesini daha da daraltmak zorunda kalan yönetim futbolculardan ücretlerinde indirim istedi.

Fenerbahçe'de artık Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak. Futbolda ve diğer amatör branşlarda altyapıya ağırlık verilecek. Hedef oyuncu ihraç eden bir kulüp olmak.

İNDİRİM YAPMAYAN GİDECEK
Vedat Muric, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Jailson'dan fedakarlık isteyen yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla anlaşmayacakları, anlaşmaları süren oyunculardan da indirim yapmayanlarla vedalaşacağı öğrenildi.

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  1. 01.04.2020
  2. Güncelleme: 01.04.2020 10:39
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