Muriç Çizme yolcusu

Fenerbahçe'nin başarılı forveti Vedat Muriç'le ilgili İtalyan basınından flaş transfer iddiası geldi. Tuttomercato sitesi, Lazio ve Napoli'nin sarı-lacivertli golcü ile müzakere halinde olduğunu belirtti. Haberde, Muriç'in menajeri Haluk Canatar'ın konuyla ilgili olarak, "Ne yalanlayabilirim, ne de doğrulayabilirim. Bekleyelim görelim. Muriç, kendisini kanıtlamış ve en iyi kulüplerin ilgisini çeken bir oyuncu. Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz." sözlerine de yer verildi.

ÖNCELİĞİ İTALYA

Ancak Vedat'ın menajeri Haluk Canatar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Son dönemde Vedat Muriç ya da farklı bir konuda açıklamam olmadı. Vedat Muriç transferinde tek yetkili ve söz sahibi adres Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandı. İtalyan medyası ise görüşmelerin olduğunda ısrarlı. Muriç için birkaç kulübün daha devrede olduğu vurgulandı. Lazio ve Napoli'nin yaz transfer döneminde Vedat için Fenerbahçe'nin kapısını resmi olarak çalması bekleniyor.

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

Kosova Milli Takımı'yla Euro 2020 elemelerinde attığı gollerle de Avrupa devlerinin dikkatini çeken Muriç ile Manchester United, Tottenham ve Leicester City de ciddi olarak ilgileniyor.

20 MİLYON EURO!

Geçtiğimiz sezon Eljif Elmas'ı 16 milyon euro'ya Napoli'ye satan Fenerbahçe'nin Vedat Muriç için resmi teklif gelmesi halinde kapıyı 20 milyon euro'dan açması bekleniyor.