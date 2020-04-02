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02 Nisan 2020, Perşembe
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Muriç Çizme yolcusu

Muriç Çizme yolcusu

Tuttomercato, ’in Lazio ve ile için müzakere halinde olduğunu duyurdu. Menajer da, “Son sözü söyleyecek” dedi.

'nin başarılı forveti 'le ilgili İtalyan basınından flaş iddiası geldi. Tuttomercato sitesi, Lazio ve 'nin sarı-lacivertli golcü ile müzakere halinde olduğunu belirtti. Haberde, Muriç'in menajeri 'ın konuyla ilgili olarak, "Ne yalanlayabilirim, ne de doğrulayabilirim. Bekleyelim görelim. Muriç, kendisini kanıtlamış ve en iyi kulüplerin ilgisini çeken bir oyuncu. Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz." sözlerine de yer verildi.

ÖNCELİĞİ İTALYA
Ancak Vedat'ın Canatar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Son dönemde Vedat Muriç ya da farklı bir konuda açıklamam olmadı. Vedat Muriç transferinde tek yetkili ve söz sahibi adres Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandı. İtalyan medyası ise görüşmelerin olduğunda ısrarlı. Muriç için birkaç kulübün daha devrede olduğu vurgulandı. Lazio ve Napoli'nin yaz transfer döneminde Vedat için Fenerbahçe'nin kapısını resmi olarak çalması bekleniyor.

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE
Kosova 'yla Euro 2020 elemelerinde attığı gollerle de Avrupa devlerinin dikkatini çeken Muriç ile , Tottenham ve Leicester City de ciddi olarak ilgileniyor.

20 MİLYON EURO!
Geçtiğimiz sezon Eljif Elmas'ı 16 milyon euro'ya Napoli'ye satan Fenerbahçe'nin Vedat Muriç için resmi teklif gelmesi halinde kapıyı 20 milyon euro'dan açması bekleniyor.

  1. 2.4.2020
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