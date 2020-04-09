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09 Nisan 2020, Perşembe
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Zlatan Ibrahimovic ile antrenmana çıktı

Zlatan Ibrahimovic Hammarby ile antrenmana çıktı

Corona virüsü nedeniyle sözleşmesinin bulunduğu 'la antrenman yapamayan Zlatan Ibrahimovic, daha önce kulübün yüzde 25'ini satın aldığı ile idmana çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen Zlatan Ibrahimovic, ülkede etkili olan corona virüsü salgını sonrası futbola ara verilmesinin ardından ülkesi 'e dönmüştü. Sezon sonunda Milan'la yollarını ayıracağı ve hatta futbolu bırakacağı konuşulan İsveçli yıldız sürpriz bir yerde görüntülendi.

Ibrahimovic, daha önce yüzde 25'ini satın aldığı takımı ile misafir futbolcu olarak idmana çıktı. Kulüp de resmi sosyal medya hesaplarından tecrübeli oyuncunun antrenman görüntülerini paylaştı.

İsveç'te takımların kolektif şekilde idmana çıkmalarına ve seyircisiz bir şekilde hazırlık maçları oynanmasına müsaade ediliyor.

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  1. 09.04.2020
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