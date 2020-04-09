Fenerbahçe'nin radarındaki Emery'e Milan kancası!
Fenerbahçe'nin teknik direktör operasyonuna İtalya'dan kötü haber geldi... Sarı lacivertlilerin hoca adayları arasında bulunan Unai Emery için Serie A devi Milan'ın devreye girdiği yazıldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'ye kötü haber Çizme'den geldi... Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında bulunan dünyaca ünlü teknik adam Unai Emery için Milan'ın devreye girdiği yazıldı.
İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Milan'ın mevcut teknik direktörü Stefano Pioli, yönetimle görüşerek kontratını uzatmak istese de, bu talebi gerçekleşmeyecek.
Milan'ın şu anda bulunduğu durumdan yönetimin memnun olmadığı belirtilirken, yeni bir teknik direktör adayı için çalışmalara başlandığı ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE İSTİYORDU AMA...
Mevcut durumda bir 'A Takım Teknik Direktörü' bulunmayan ve yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile maça çıkan Fenerbahçe'nin gelecek sezon için teknik direktör adayları arasında Unai Emery'in olduğu ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Milan'ın, Pioli yerine İspanyol teknik adamı düşündüğü ortaya çıktı.
GAZIDIS DEVREYE GİRDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Milan'lı yönetici Ivan Gazidis'in, Emery'i not defterinin en üst sırasına yazdığı ifade edildi.
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