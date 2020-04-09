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09 Nisan 2020, Perşembe
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'nin radarındaki Emery'e kancası!

Fenerbahçe'nin radarındaki Emery'e Milan kancası!

'nin operasyonuna İtalya'dan kötü haber geldi... Sarı lacivertlilerin hoca adayları arasında bulunan için Serie A devi 'ın devreye girdiği yazıldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ye kötü haber Çizme'den geldi... Sarı lacivertlilerin adayları arasında bulunan dünyaca ünlü teknik adam için 'ın devreye girdiği yazıldı.

İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Milan'ın mevcut teknik direktörü Stefano Pioli, yönetimle görüşerek kontratını uzatmak istese de, bu talebi gerçekleşmeyecek.

Milan'ın şu anda bulunduğu durumdan yönetimin memnun olmadığı belirtilirken, yeni bir teknik direktör adayı için çalışmalara başlandığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE İSTİYORDU AMA...

Mevcut durumda bir 'A Takım Teknik Direktörü' bulunmayan ve yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile maça çıkan Fenerbahçe'nin gelecek sezon için teknik direktör adayları arasında Unai Emery'in olduğu ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Milan'ın, Pioli yerine İspanyol teknik adamı düşündüğü ortaya çıktı.


GAZIDIS DEVREYE GİRDİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Milan'lı yönetici 'in, Emery'i not defterinin en üst sırasına yazdığı ifade edildi.

  1. 09.04.2020
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