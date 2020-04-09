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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden gerçekleşiyor! O gidince...

Fenerbahçe'de kazan kaynıyor... Gelecek sezondan itibaren kabuk değiştirmeyi planlayan sarı kanarya, hem futbol hem de basketbol şubesinde köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Özellikle her iki branşta uzun süreli kalan isimlerle yolları ayırıp yeni ve heyecanı yüksek isimleri camiaya kazandırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de ayrılığa dair açıklamalar yapan yıldız isim, adeta 'o giderse bende giderim' dedi! İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar...

9 Nisan 2020 Perşembe 09:56 Güncelleme: 09.04.2020 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





