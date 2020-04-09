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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden gerçekleşiyor! O gidince...
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden gerçekleşiyor! O gidince...
Fenerbahçe'de kazan kaynıyor... Gelecek sezondan itibaren kabuk değiştirmeyi planlayan sarı kanarya, hem futbol hem de basketbol şubesinde köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Özellikle her iki branşta uzun süreli kalan isimlerle yolları ayırıp yeni ve heyecanı yüksek isimleri camiaya kazandırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de ayrılığa dair açıklamalar yapan yıldız isim, adeta 'o giderse bende giderim' dedi! İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar...
9 Nisan 2020 Perşembe 09:56
Güncelleme: 09.04.2020 09:56
Hayal kırıklığı yaratan futbol ve erkek basketbol takımlarında oyunculardan teknik adamlara dek onlarca transfer söylentisi sarı lacivertli camianın gündeminde ilk sıraları teşkil ediyor. İşte o iddialardan bazıları...
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Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu; halen boş olan futbol takımı teknik direktörlüğü koltuğuna kimin oturacağı...
Hemen herkesin favorisi Erol Bulut. Ancak Bulut'un Alanyaspor'u çalıştırıyor olması nedeniyle bu transfer ancak sezon sonu gerçekleşebilir. Yönetimin bu durumda sezonu geçici bir hoca ile tamamlaması gündemde.
Yabancı teknik adam olarak Fransız Laurent Blanc, İtalyan Eusebio Di Francesco, Mircea Lucescu ve Christoph Daum isimleri konuşuluyor.
Gençleştirmeye önem verileceği varsayımında ise Hüseyin Eroğlu, Yalçın Koşukavak, Mustafa Kaplan ile Volkan Demirel-Emre Belözoğlu-Tuncay Şanlı-Mehmet Yozgatlı'nın isimleri ön plana çıkıyor.