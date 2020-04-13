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Sadık Çiftpınar'dan flaş itiraf! "Keşke sağlık çalışanı olabilsem"
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki tecrübeli stoper Sadık Çiftpınar corona virüsü gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, "Keşke bir sağlık çalışanı olabilsem ve insanlara fayda sağlayabilisem" dedi.
13 Nisan 2020 Pazartesi 20:23
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Fenerbahçe'de bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 6 karşılaşmada forma giyebilen Sadık Çiftpınar, BeIN Sports'a konuştu.
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İŞTE SADIK ÇİFTPINAR'IN AÇIKLAMALARI
"Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluktur. Gelecek sezon yine tek hedefimiz şampiyonluk olacak."
"İnsanlar vakit ayırıp bizi izliyorlar ve keyif almak istiyorlar. İnşallah herkes elinden gelenin en iyisini yapacak ve şampiyonluklar elde eden bir Fenerbahçe olacak."
"KEŞKE SAĞLIK ÇALIŞANI OLABİLSEM"
''Keşke bir sağlık çalışanı olabilsem ve insanlara fayda sağlayabilisem. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah birilerinin mutlu olmasını sağlayabilmişizdir.''
''Dışarda birçok insan sıkıntı içinde yaşıyor. Ben evde otururken bunun sıkıntısını düşündüm ve ailemle beraber bir yardım yaptık. Takım olarak da para toplayıp devletin ilgili kurumlarına bağışta bulunduk.''