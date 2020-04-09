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09 Nisan 2020, Perşembe
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transferde bombayı patlatıyor! Jose Callejon

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Jose Callejon

'de son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, sezon sonu kontratı bitecek yıldız isimlerin peşinde düştü. Bu bağlamda Fenerbahçe yönetimi, sürpriz bir isimle temasa geçti. Kanarya, sezonun sona ermesiyle beraber şu anda forması giyen a imza attırmak istiyor! İşte detaylar...

transferde gaza bastı... Sarı lacivertliler, gelecek sezon mutlak şampiyonluğa erişmek isterken, şimdiden için kolları sıvadı. Özellikle corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada Kanarya, ataklarını hızlandırdı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, transferde ibreyi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyunculara çevirdi ve bu bağlamda temasa geçilen o isim ortaya çıktı.

HEDEF JOSE CALLEJON!

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Deniz Türüç'ün beklentilerin altında kalması üzerine sağ kanat arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Jose Callejon.

Sarı-lacivertliler, 'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki İspanyol'un menajeriyle temaslarda bulunuyor.

  1. 09.04.2020
  2. Güncelleme: 09.04.2020 11:31
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