Serdar Gürler'den transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Bu sezonun flaş isimlerinden Göztepe'nin milli futbolcusu Serdar Gürler, kariyer hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Serdar Gürler'in açıklamalarından satır başları...

Evde canı sıkılıyor tabi ama sağlığımız için çıkmamaya çalışıyoruz. Markete çıkıyoruz onda da poşetleri evin önünde 1 gün bekletiyoruz. Futbolu özledim tek kötü yanı o.

"RİSK ALMAYA GEREK YOK"

"Futbolcu olarak bakarsam ligler yarın başlasın diyeceğim ama insani olarak bakarsak bekleme taraftarıyım. Risk almaya gerek yok herkesin ailesi var."

"Evde ne kadar yaparsak yapalım top oynayamıyoruz. Ligler başlamadan önce 4 haftalık bir hazırlık çalışması gerekiyor. Yoksa büyük sakatlıklar yaşanabilir dönüşte. Sezon kampı gibi bir dönem geçirmemiz lazım."

"3 SENE SONRA İSPANYA'YA DÖNMEK İSTERİM"

İspanya macerasıyla ilgili olarak, "Göztepe'de daha mutluyum. Buradaki gösterdiğim performans İspanya'ya göre daha iyi. Allah izin verirse 3 sene sonra İspanya'ya dönmek isterim. Göztepe'de yarım kalmış hedeflerim var. Sözleşme bu sezon sonu sona eriyor. Konuşmalara başladık ama daha anlaşmaya varmadık. Hiçbir pürüz yok. Şu dönem geçsin her şey belli olur." dedi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ...

Fenerbahçe, Beşiktaş hedeflerin var mı sorusuna "Burası büyük kulüp zaten (Göztepe). Buraya gelmeden önce fırsatlarım oldu. Performansım beni İspanya'ya kadar yükseltti. Kendi planlamama göre ailemle görüşerek en güzeli ne ise ona göre karar verdim. Göztepe'yi bundan dolayı istedim. İlk defa beni taraftar bu kadar çok istedi. Göztepe'ye geldiğimde 10. sıradaydık son hafta ligde kaldık. Taraftar desteğini hiç çekmedi bizden. Seviyorum burayı."

"ŞU AN BİLE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel'in açılışıyla ilgili olarak, "3 tane Antalya maçımız vardı ama biz Beşiktaş maçını düşünüyorduk. Stadın açılışı nasıl olacak diye. 95 yıldır insanlar burayı bekliyordu. Bize evimize dönüyoruz diyordu taraftarlar. Duygulanmıştım. Şu an bile ilk maçı düşününce tüylerim diken diken oldu inanır mısınız..." cevabını verdi.

"AVRUPA'YI ZORLARIZ"

"Geçen sene can çekişmiştik. Bu sene şanssızlığımız vardı onu kırdık. Tamer hoca ile yollar ayrıldı. İlhan hoca ile çıkışa geçtik. Oyunumuz ile izleyenlere zevk veriyoruz. İnanılmaz bir kenetlenme oldu. Taraftarımız çok kızıyor kaybedince ama unutmasınlar geçen seneye göre daha iyiyiz. Bizim bu sezon başında hedefimiz ligde kalmaktı. Açık konuşayım. 8. basamağı bir türlü geçemedik bu sezon. Tekrar başladığımızda bu açlıkla çok iyi devam ederiz. Avrupa'yı zorlarız. Burada hedefe her zaman en yüksektir."