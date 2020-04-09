Beşiktaş'ta Karius'un yerine kaleye iki aday!
Beşiktaş'ta sezon sonu yolların ayrılacağı Alman kaleci Loris Karius'un yerine iki aday belirlendi. Siyah-beyazlılarda yeni sezonda kaleye düşünülen favori isim Sinan Bolat olurken, sorun çıkması durumunda B planı devreye sokulacak.
Beşiktaş yeni sezon için kolları şimdiden sıvadı... Sezon sonunda Loris Karius'la yolları ayıracak olan yönetim ilk sıraya Belçika ekibi Royal Antwerp'te oynayan Sinan Bolat'ı aldı.
31 yaşındaki milli kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle bonservis bedeli ödenmeyecek olması yönetimin elini güçlendiriyor. Bu sezon 29 maçın 27'sinde oynayan Sinan 30 gol yemesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Takvim'in haberine göre Sinan'ın da Beşiktaş'ı çok istediği öğrenildi.
Kartal Sinan'da bir problem çıktığı takdirde bu kez eski oyuncusu Fabri'yi transfer etmeyi hedefliyor. Fabri'nin Fulham'la 1 yıllık sözleşmesi daha var.
Sinan Bolat tecrübesiyle dikkat çekerken bu sezon gösterdiği başarılı performansla göze çarpıyor.
- 09.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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