Beşiktaş'ta Karius'un yerine kaleye iki aday! Fabri ve Sinan Bolat... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
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'ta Karius'un yerine kaleye iki aday!

Beşiktaş'ta Karius'un yerine kaleye iki aday!

'ta sezon sonu yolların ayrılacağı Alman kaleci 'un yerine iki aday belirlendi. Siyah-beyazlılarda yeni sezonda kaleye düşünülen favori isim olurken, sorun çıkması durumunda B planı devreye sokulacak.

yeni sezon için kolları şimdiden sıvadı... Sezon sonunda 'la yolları ayıracak olan yönetim ilk sıraya ekibi Royal Antwerp'te oynayan 'ı aldı.

31 yaşındaki milli kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle bonservis bedeli ödenmeyecek olması yönetimin elini güçlendiriyor. Bu sezon 29 maçın 27'sinde oynayan Sinan 30 gol yemesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Takvim'in haberine göre Sinan'ın da Beşiktaş'ı çok istediği öğrenildi.

Kartal Sinan'da bir problem çıktığı takdirde bu kez eski oyuncusu Fabri'yi transfer etmeyi hedefliyor. Fabri'nin Fulham'la 1 yıllık sözleşmesi daha var.

Sinan Bolat tecrübesiyle dikkat çekerken bu sezon gösterdiği başarılı performansla göze çarpıyor.

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  1. 09.04.2020
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