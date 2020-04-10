Karius'tan ikinci feda
İndirim görüşmeleri çerçevesinde Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Beşiktaş'ta kalmak için Liverpool'dan bonservisini bedelsiz almayı teklif eden Karius, bu kez kalmak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ve maaş indirimini kabul edeceğini yönetime iletti.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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