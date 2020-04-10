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10 Nisan 2020, Cuma
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'tan ikinci feda

Karius'tan ikinci feda

İndirim görüşmeleri çerçevesinde 'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Beşiktaş'ta kalmak için 'dan bonservisini bedelsiz almayı teklif eden , bu kez kalmak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ve maaş indirimini kabul edeceğini yönetime iletti.

İndirim görüşmeleri çerçevesinde 'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Beşiktaş'ta kalmak için 'dan bonservisini bedelsiz almayı teklif eden , bu kez kalmak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ve maaş indirimini kabul edeceğini yönetime iletti. Karius, koronavirüs salgını nedeniyle izin verilmesine rağmen 'da kalmış, ayrıca daha güvenli gördüğü 'ye sevgilisini getirmek istediğini açıklamıştı
  1. 10.4.2020
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