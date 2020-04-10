Görüşme vakti

Siyah-beyazlılar, FIFA'nın yaptığı resmi açıklama sonrasında kolları sıvadı. Yönetim kulübün ekonomik durumunu ortaya çıkaracak ikinci raporun en kısa sürede hazırlanması için İkinci başkan Adnan Dalgakıran'a yetki verdi. Koronavirüs krizi öncesi ve sonrasında oluşan ekonomik farklılık netleştirilecek. Futbolculardan istenecek indirim oranlarına zemin hazırlanacak. Dalgakıran'ın ekibinin hazırladığı rapora göre bu rapor çıkarıldıktan sonra işlem çok daha hızlı ilerleyecek. Çünkü FIFA'nın resmi açıklamasından önce de talep edilecek indirim oranları yüzde 80 oranında belliydi. Açıklama sonrasında sadece bazı rötuşlar yapılacak ve ardından gelecek hafta içinde indirim için futbolcularla görüşmelere başlanacak.

İLK GÖRÜŞME KİRALIKLARLA

Beşiktaş'ta ilk görüşmeler, ligler en erken haziran ayında başlayacağı için 31 Mayıs'ta kiralık sözleşmeleri bitecek oyunculardan Diaby ve Rebocho ile yapılacak. İki oyuncudan da maç oynanmayan nisan ve mayıs ayı maaşlarını almadan gitmeleri, kendilerinden ekstra sezonda yararlanılmayacağı iletilecek.

YILDIZLARA ÖZEL İNDİRİM

Beşiktaş yönetimi kadroda düşünülmeyen Lens, Roco ve Douglas'ı sözleşme feshine zorlamak için yüzde 70 oranında indirim teklif edecek. Bunun dışında yönetim satılması konusunda fikir birliğine vardığı isimler olan Vida, Ljajic, N'Koudou, Boyd'dan da yüzde 50'lere varan indirim talep edecek.