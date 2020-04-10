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10 Nisan 2020, Cuma
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Beck: Güçlü kal

Beck: Güçlü kal Türkiye

'ta iki şampiyonluk yaşadıktan sonra ülkesi 'ya dönen tecrübeli sağ bek 'ten 'ye mesaj geldi.

'ta iki şampiyonluk yaşadıktan sonra ülkesi 'ya dönen tecrübeli sağ bek 'ten 'ye mesaj geldi. Koronavirüs nedeniyle tüm ülkelerin zorlandığını kaydeden Beck, "Türkiye'de harika vakit geçirdim. Orada çok güzel anılarım ve dostluklarım oldu. Hâlâ görüştüğüm arkadaşlar var. Güçlü kalın, birlikte kalın. Sarı kafanız olarak Türkiye'deki dostlarıma iyi dileklerimi gönderiyorum" ifadesini kullandı.
  1. 10.4.2020
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