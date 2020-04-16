Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Yönetim şaşkın... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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'ta şoku! Yönetim şaşkın...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Yönetim şaşkın...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizi de olumsuz etkiledi. Covid-19 tedbirleri kapsamında 'de ligler ertelendi ve henüz ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı. Yaşanan bu tabloda tüm kulüpler maddi olarak zor günler geçirirken, yönetimi futbolcularından maaş indirimi talebinde bulunmuştu. Beşiktaş yönetimi kaptan 'dan öncülük yapmasını beklerken, siyah-beyazlılarda bu talebe tek olumlu cevap veren ismin olması yönetimde şaşkınlık yarattı.

'ta şaşkınlığı yaşanıyor. Yönetimin ekonomik anlamda çok fazla yıpranmamak için futbolcuların maaşlarında indirime gitmesini istemesini istediği öğrenildi. Bu kararın ardından gözler futbolculara çevrilirken, tek indirimi kabul eden ismin olması yönetimde şok etkisi yarattı.

NECİP'E TEŞEKKÜR
Siyah-beyazlılar, altyapıdan yetişen ve 12 yıldır aralıksız forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Necip'e teşekkür etti.

HENÜZ OLUMLU YANIR GELMEDİ
Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, diğer takım kaptanları Burak Yılmaz ile Feyenoord'a kiralanan 'tan ise maaş indirimi için henüz olumlu yanıt alamadı.

YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK
Birinci kaptan Burak Yılmaz'dan indirim konusunda takıma öncülük etmesini bekleyen siyah-beyazlılar, Necip'in örnek davranışını takdir ederken, diğer yerli oyuncuların sessizliği karşısında ise büyük şaşkınlığa uğradı. Yönetim, maaş indirimi konusunda tüm oyuncularla ikinci tur görüşme yapacak.

Öncelikle yüksek maaş alan isimlerle anlaşmak isteyen yönetim, Necip'i herkese örnek gösterecek.

  1. 16.04.2020
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