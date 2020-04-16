Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Yönetim şaşkın...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizi de olumsuz etkiledi. Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'de ligler ertelendi ve henüz ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı. Yaşanan bu tabloda tüm kulüpler maddi olarak zor günler geçirirken, Beşiktaş yönetimi futbolcularından maaş indirimi talebinde bulunmuştu. Beşiktaş yönetimi kaptan Burak Yılmaz'dan öncülük yapmasını beklerken, siyah-beyazlılarda bu talebe tek olumlu cevap veren ismin Necip Uysal olması yönetimde şaşkınlık yarattı.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şaşkınlığı yaşanıyor. Yönetimin ekonomik anlamda çok fazla yıpranmamak için futbolcuların maaşlarında indirime gitmesini istemesini istediği öğrenildi. Bu kararın ardından gözler futbolculara çevrilirken, tek indirimi kabul eden ismin Necip Uysal olması yönetimde şok etkisi yarattı.
NECİP'E TEŞEKKÜR
Siyah-beyazlılar, altyapıdan yetişen ve 12 yıldır aralıksız forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Necip'e teşekkür etti.
HENÜZ OLUMLU YANIR GELMEDİ
Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, diğer takım kaptanları Burak Yılmaz ile Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'tan ise maaş indirimi için henüz olumlu yanıt alamadı.
YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK
Birinci kaptan Burak Yılmaz'dan indirim konusunda takıma öncülük etmesini bekleyen siyah-beyazlılar, Necip'in örnek davranışını takdir ederken, diğer yerli oyuncuların sessizliği karşısında ise büyük şaşkınlığa uğradı. Yönetim, maaş indirimi konusunda tüm oyuncularla ikinci tur görüşme yapacak.
Öncelikle yüksek maaş alan isimlerle anlaşmak isteyen yönetim, Necip'i herkese örnek gösterecek.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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