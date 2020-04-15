Alvaro Negredo'nun Beşiktaş pişmanlığı!

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Beşiktaş formasını giyen Alvaro Negredo, corona virüsü ve Beşiktaş'la önemli açıklamalarda bulundu. Sporx'te yer alan habere göre İspanyol santrfor, siyah-beyazlı kulüpte kalmak istediğini ancak ekonomik şartlar yüzünden ayrılmak zorunda bırakıldığını açıkladı. İşte Negredo'nun sözlerinden satır başları:

"BEŞİKTAŞ'IN DURUMU İYİ DEĞİLDİ"

Beşiktaş'tan finansal problemler nedeniyle ayrıldım. Beşiktaş'ın durumu çok iyi değildi. Beni göndermek istediler, ben de daha fazla sorun yaratmak istemedim. Beşiktaş'ta kalmak isterdim, Guti'ye de hayran bir insandım ve onunla çalıştığım için mutluydum. Ayrıldığım için üzgünüm aslında.

"İSPANYA'DAKİ DURUMU TAKİP EDİYORUM"

Eşim ve iki çocuğum ile birlikteyim, onlarla zaman geçiriyorum ve İspanya'daki durumu takip ediyorum. Orada ailem, diğer kızım, eşimin ailesi, arkadaşlarımız var... Şu anda durum çok kaotik değil ancak dikkatli devam ediyoruz.

"EVDEN ÇIKARKEN MESAJ GÖNDERİYORUZ"

Dubai'de neredeyse sezonun tamamı çok sıcak geçiyor. Ben bu konuda bir uzman değilim ancak sıcaklıklar yüksek olunca virüs ölecek diyorlar. Evden ayrılmak için bir uygulamadan mesaj gönderiyoruz ve onay gelmesini bekliyoruz. Kimse kafasına göre dolaşamıyor, buna uymayanlar da hapis cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

"EN İYİ ÖNLEM SEYİRCİSİZ OYNAMAK"

Seyircisiz oynamak, çok üzücü bir şey olur ancak herkesin sağlığına öncelik vermemiz gerekiyor. Şu anda en iyi önlem o olarak gözüküyor. Ne zaman tekrar ligler başlar bilmiyoruz, sokağa çıkma yasağı öncesinde 2 maçı seyircisiz oynadık. Diğer ülkelerde ne oluyorsa, burada da aynısı olacak. Şu anda futbol için durum iyi değil, çok fazla para kaybediyorlar. Zamanla düzelecektir her şey ve işler yoluna girecektir. Transferde de her şey değişecek, büyük bedeller de düşecek.

"SEVILLA TARAFTARLARI BENİM İÇİN ÖZEL"

İspanya'da Real Madrid ve Barcelona'nın seviyesine yakın 2 takım var, onlar da Atletico Madrid ve Sevilla. Sevilla taraftarları benim için çok özel, onları hep hatırlayacağım.