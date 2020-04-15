Beşiktaş'ta Guti sorunu! UEFA...  - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Guti sorunu! UEFA...

'ta Guti sorunu! ...

Beşiktaş'ta Guti sorunu! UEFA...

'ta yönetimi mali konulara çözüm bulmaya çalışırken, bir yandan da Guti, ve 'in kalan borçları siyah-beyazlı kurmayları sıkıntıya soktu. ile sorun yaşamak istemeyen Beşiktaş yönetimi yaşanan ücret krizini yakın zamanda çözmeyi amaçlıyor.

yönetimi, Guti, ve 'in kalan borçları nedeniyle sıkıntıya girdi. ile sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş, ay sonuna kadar bu sorunu çözmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta bir yandan mevcut kadronun maaş konusu gündemdeki yerini korurken, geçmiş dönemlerde kulüpte forma giyen Vagner Love, Aras Özbiliz ve teknik heyetten yazın ayrılan 'in alacakları da sıkıntı yarattı. 2018- 2019 sezonunun devre arasında mukavelesi feshedilen Love'ın 300 bin Euro alacağı olduğu kaydedildi.

Aras'ın 2 milyon 250 bin Euro parasının ise 4 eşit taksitte ödenmesi gerekiyordu. döneminde ödeme yapılmayan Aras'a, mevcut yönetimin iki taksidi daha önce yatırdığı belirtildi.

ESKİ BORÇLAR YÖNETİMI ZOR DURUMDA BIRAKTI
Özbiliz'in şu an için 560 bin Euro alacağı olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta ödeme yapılması gereken bir başka isim Guti Hernandez. Geçtiğimiz yaz ayında takımdaki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılarak 'da Almeria'yı çalıştırmaya başlayan Guti'nin alacağının büyük bir bölümünü veren siyah-beyazlıların 200 bin Euro daha ödeme yapması gerekiyor.

ve ekibi, UEFA nezdinde sorun yaşamamak için Love, Aras ve Guti'nin ücret krizini ay sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyor. (Sabah)

  1. 15.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Guti sorunu! UEFA... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA