Beşiktaş'ta Guti sorunu! UEFA...

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi mali konulara çözüm bulmaya çalışırken, bir yandan da Guti, Vagner Love ve Aras Özbiliz'in kalan borçları siyah-beyazlı kurmayları sıkıntıya soktu. UEFA ile sorun yaşamak istemeyen Beşiktaş yönetimi yaşanan ücret krizini yakın zamanda çözmeyi amaçlıyor.
Beşiktaş yönetimi, Guti, Vagner Love ve Aras Özbiliz'in kalan borçları nedeniyle sıkıntıya girdi. UEFA ile sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş, ay sonuna kadar bu sorunu çözmeye çalışacak.
Beşiktaş'ta bir yandan mevcut kadronun maaş konusu gündemdeki yerini korurken, geçmiş dönemlerde kulüpte forma giyen Vagner Love, Aras Özbiliz ve teknik heyetten yazın ayrılan Guti Hernandez'in alacakları da sıkıntı yarattı. 2018- 2019 sezonunun devre arasında mukavelesi feshedilen Love'ın 300 bin Euro alacağı olduğu kaydedildi.
Aras'ın 2 milyon 250 bin Euro parasının ise 4 eşit taksitte ödenmesi gerekiyordu. Fikret Orman döneminde ödeme yapılmayan Aras'a, mevcut yönetimin iki taksidi daha önce yatırdığı belirtildi.
ESKİ BORÇLAR YÖNETİMI ZOR DURUMDA BIRAKTI
Özbiliz'in şu an için 560 bin Euro alacağı olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta ödeme yapılması gereken bir başka isim Guti Hernandez. Geçtiğimiz yaz ayında takımdaki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılarak İspanya'da Almeria'yı çalıştırmaya başlayan Guti'nin alacağının büyük bir bölümünü veren siyah-beyazlıların 200 bin Euro daha ödeme yapması gerekiyor.
Ahmet Nur Çebi ve ekibi, UEFA nezdinde sorun yaşamamak için Love, Aras ve Guti'nin ücret krizini ay sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyor. (Sabah)
- 15.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Guti sorunu! UEFA... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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