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Sergen Yalçın neşteri vurdu! Beşiktaş'ta 7 ayrılık
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın oturmasının ardından yaşanan olumlu değişim dikkat çekmişti. 47 yaşındaki teknik adam yaptığı konuşmasında yeni sezonda yaşanacak olan büyük değişime dikkati çekmişti ve yönetimle bir durum değerlendirmesi yapacaklarını açıklamıştı. Siyah-beyazlı takımda yeni sezon öncesi 7 isimle yolların ayrılmasına karar verildi. İşte dev operasyonun detayları...
15 Nisan 2020 Çarşamba 11:09 Güncelleme: 15.04.2020 11:19
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KARIUS
Beşiktaş'taki performansıyla zaman zaman tartışmaların odak noktası haline gelen Loris Karius'la yola devam edilmeyecek. Siyah-beyazlıların Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, ''Sezon sonunda bizle olmayacak herhalde, ağır bir maddesi var.'' ifadelerini kullanarak ayrılığın sinyallerini vermişti.
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