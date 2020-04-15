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Sergen Yalçın neşteri vurdu! Beşiktaş'ta 7 ayrılık

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın oturmasının ardından yaşanan olumlu değişim dikkat çekmişti. 47 yaşındaki teknik adam yaptığı konuşmasında yeni sezonda yaşanacak olan büyük değişime dikkati çekmişti ve yönetimle bir durum değerlendirmesi yapacaklarını açıklamıştı. Siyah-beyazlı takımda yeni sezon öncesi 7 isimle yolların ayrılmasına karar verildi. İşte dev operasyonun detayları...

15 Nisan 2020 Çarşamba 11:09 Güncelleme: 15.04.2020 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





