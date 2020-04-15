Sergen Yalçın neşteri vurdu! Beşiktaş'ta 7 ayrılık - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Sergen Yalçın neşteri vurdu! Beşiktaş'ta 7 ayrılık

Sergen Yalçın neşteri vurdu! Beşiktaş'ta 7 ayrılık

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın oturmasının ardından yaşanan olumlu değişim dikkat çekmişti. 47 yaşındaki teknik adam yaptığı konuşmasında yeni sezonda yaşanacak olan büyük değişime dikkati çekmişti ve yönetimle bir durum değerlendirmesi yapacaklarını açıklamıştı. Siyah-beyazlı takımda yeni sezon öncesi 7 isimle yolların ayrılmasına karar verildi. İşte dev operasyonun detayları...
15 Nisan 2020 Çarşamba 11:09 Güncelleme: 15.04.2020 11:19
Sergen Yalçın neşteri vurdu! Beşiktaş'ta 7 ayrılık

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta göreve başladığından bu yana elindeki malzemeyi iyi kullanmayı bildi ve kadrodaki futbolculardan büyük bir verim aldı.

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Sergen Yalçın neşteri vurdu! Beşiktaş'ta 7 ayrılık

Düşüşteki takımın başına geçen başarılı teknik adam, oynattığı futbolla siyah-beyazlı taraftarı memnun etti ve gelecek adına umut verdi.

Sergen Yalçın neşteri vurdu! Beşiktaş'ta 7 ayrılık

Beşiktaş yönetimi de önümüzdeki sezon öncesi Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket ederken, takımda gözle görülür bir değişim yaşanacak.

Sergen Yalçın neşteri vurdu! Beşiktaş'ta 7 ayrılık

Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılarda 1'i zorunlu olmak üzere 7 oyuncuyla yollar ayrılacak.

İşte o isimler...

Sergen Yalçın neşteri vurdu! Beşiktaş'ta 7 ayrılık

KARIUS
Beşiktaş'taki performansıyla zaman zaman tartışmaların odak noktası haline gelen Loris Karius'la yola devam edilmeyecek. Siyah-beyazlıların Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, ''Sezon sonunda bizle olmayacak herhalde, ağır bir maddesi var.'' ifadelerini kullanarak ayrılığın sinyallerini vermişti.

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