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15 Nisan 2020, Çarşamba
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İtalyanlar transferi duyurdu! 'ü bedava kapıyorlar

İtalyanlar transferi duyurdu! Dorukhan Toköz'ü bedava kapıyorlar

için son dakika gelişmesi... Siyah beyazlılar ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu için iki İtalyan ekibi ve 'nun devrede olduğu yazıldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İtalya'da gündem ... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek siyah beyazlı milli futbolcu için Çizme'den 2 talip olduğu yazıldı.

Calciomercato'nun okuyucularına aktardığı habere göre, şu anda ile sözleşme yenileme konusunda müzakereler yapan Dorukhan Toköz'e ve talip oldu.

LAZIO OCAK AYINDA DA İSTEMİŞTİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Dorukhan için ocak sezonunda Lazio'nun teklif yaptığı ancak bu girişimin karşılık almadığı belirtildi.

Dorukhan Toköz, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 8 müsabakada 653 dakika sahada kalmayı başarmıştı. Öte yandan genç futbolcu, uzun süren sakatlığı sonrasında yeniden çalışmalara başlamıştı.

  1. 15.04.2020
  2. Güncelleme: 15.04.2020 17:20
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