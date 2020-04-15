İtalyanlar transferi duyurdu! Dorukhan Toköz'ü bedava kapıyorlar
Beşiktaş için son dakika transfer gelişmesi... Siyah beyazlılar ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Dorukhan Toköz için iki İtalyan ekibi Udinese ve Lazio'nun devrede olduğu yazıldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
İtalya'da gündem Dorukhan Toköz... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek siyah beyazlı milli futbolcu için Çizme'den 2 talip olduğu yazıldı.
Calciomercato'nun okuyucularına aktardığı habere göre, şu anda Beşiktaş ile sözleşme yenileme konusunda müzakereler yapan Dorukhan Toköz'e Udinese ve Lazio talip oldu.
LAZIO OCAK AYINDA DA İSTEMİŞTİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Dorukhan için ocak transfer sezonunda Lazio'nun teklif yaptığı ancak bu girişimin karşılık almadığı belirtildi.
Dorukhan Toköz, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 8 müsabakada 653 dakika sahada kalmayı başarmıştı. Öte yandan genç futbolcu, uzun süren sakatlığı sonrasında yeniden çalışmalara başlamıştı.
- 15.04.2020
- Güncelleme: 15.04.2020 17:20
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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