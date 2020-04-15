Adem Ljajic'ten Lokomotif Moskova'ya olumsuz yanıt! Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Ljajic o teklife 'hayır' dedi!

'ten 'ya olumsuz yanıt

Adem Ljajic'ten Lokomotif Moskova'ya olumsuz yanıt

'ta forma giyen Boşnak asıllı Sırp orta saha oyuncusu 'in, kendisi ile ilgilenen Rus temsilcisi 'ya olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

forması giyen , 'dan gelen teklifi geri çevirdi. Takvim'de yer alan habere göre Kartal'ın tecrübeli ismi Adem Ljajic'in 'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

Sırp futbolcunun Rusya'da oynamaya sıcak bakmadığı için ret cevabı verdiği gelen bilgiler arasında.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'a sezon başında bonservisi ile transfer olmuştu. Sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan Ljajic, bu sezon çıktığı 27 maçta 5 gol atarken 7 de asiste imzasını attı.

  1. 15.04.2020
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