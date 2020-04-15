Adem Ljajic'ten Lokomotif Moskova'ya olumsuz yanıt
Beşiktaş'ta forma giyen Boşnak asıllı Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic'in, kendisi ile ilgilenen Rus temsilcisi Lokomotif Moskova'ya olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.
Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic, Rusya'dan gelen teklifi geri çevirdi. Takvim'de yer alan habere göre Kartal'ın tecrübeli ismi Adem Ljajic'in Lokomotif Moskova'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.
Sırp futbolcunun Rusya'da oynamaya sıcak bakmadığı için ret cevabı verdiği gelen bilgiler arasında.
28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'a sezon başında bonservisi ile transfer olmuştu. Sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan Ljajic, bu sezon çıktığı 27 maçta 5 gol atarken 7 de asiste imzasını attı.
- 15.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adem Ljajic'ten Lokomotif Moskova'ya olumsuz yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.