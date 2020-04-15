Adem Ljajic'ten Lokomotif Moskova'ya olumsuz yanıt

Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic, Rusya'dan gelen teklifi geri çevirdi. Takvim'de yer alan habere göre Kartal'ın tecrübeli ismi Adem Ljajic'in Lokomotif Moskova'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

Sırp futbolcunun Rusya'da oynamaya sıcak bakmadığı için ret cevabı verdiği gelen bilgiler arasında.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'a sezon başında bonservisi ile transfer olmuştu. Sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan Ljajic, bu sezon çıktığı 27 maçta 5 gol atarken 7 de asiste imzasını attı.

