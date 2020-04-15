Fabri'den Beşiktaş'a mesaj: Kulübümle anlaşın yeter

Beşiktaş'ta Karius'un ayrılmasından sonra kaleci adayları arasında ilk sırada gösterilen Fabri yönetimden gelecek olan cevaba odaklandı. Takvim'de yer alan habere göre Fabri'nin yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

"PARA HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

İspanyol eldivenin, "Kulübümle anlaşın yeter. Para konusu benim için hiç önemli değil. Beşiktaş'tan ayrılırken üzüntüden ağladığımı herkes biliyor" dediği öğrenildi. Yeniden bu formayı giymenin kendisine gurur vereceğini söylediği öğrenilen Fabri'nin "Taraftarı ve arkadaşlarımı çok özledim" dediği öne sürüldü.

32 yaşındaki İspanyol kaleci, 2016 yılında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş, 2018'de de Fulham'ın yolunu tutmuştu. Tecrübeli file bekçisi, sezon başında da Mallorca'ya kiralık olarak gönderilmişti.



