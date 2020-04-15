Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'ın yolunu tutan İspanyol kaleci Fabri, siyah-beyazlı ekibe dönmeyi çok istiyor. Tecrübeli eldivenin, Erdal Torunoğlulları ile bir telefon görüşmesi yaparak "Kulübümle anlaşın yeter. Para benim için hiç önemli değil" dediği ifade edildi.
Beşiktaş'ta Karius'un ayrılmasından sonra kaleci adayları arasında ilk sırada gösterilen Fabri yönetimden gelecek olan cevaba odaklandı. Takvim'de yer alan habere göre Fabri'nin yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
"PARA HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"
İspanyol eldivenin, "Kulübümle anlaşın yeter. Para konusu benim için hiç önemli değil. Beşiktaş'tan ayrılırken üzüntüden ağladığımı herkes biliyor" dediği öğrenildi. Yeniden bu formayı giymenin kendisine gurur vereceğini söylediği öğrenilen Fabri'nin "Taraftarı ve arkadaşlarımı çok özledim" dediği öne sürüldü.
32 yaşındaki İspanyol kaleci, 2016 yılında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş, 2018'de de Fulham'ın yolunu tutmuştu. Tecrübeli file bekçisi, sezon başında da Mallorca'ya kiralık olarak gönderilmişti.
- 15.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fabri'den Beşiktaş'a mesaj: Kulübümle anlaşın yeter haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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