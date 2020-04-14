Beşiktaş'ta Domagoj Vida’ya Marsilya kancası
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Beşiktaş'ta aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle siyah beyazlı yönetimin satmayı planladığı Domagoj Vida'ya Fransız takımlarından Marsilya talip oldu. İşte transfere dair tüm detaylar...
Domagoj Vida'ya yeni bir talip daha olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ta aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle siyah beyazlı yönetimin satmayı planladığı Domagoj Vida'ya bu kez de Fransız takımlarından Marsilya kanca attı.
Takvim'in haberine göre; Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen Marsilya'nın Vida'yı transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Hırvat futbolcunun menajeriyle irtibata geçen Marsilya'nın bu oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
MICHAEL LANG SESLERİ
Vida'nın yerine oyuncu arayan Sergen Yalçın'ın dikkatini; bonservisi B. Mönchengladbach'ta olan ve şu anda Werder Bremen'de kiralık oynayan Michael Lang çekti. Sağ bekte oynayan ancak stopoer mevkiisinde de forma giyebilen İsviçreli oyuncunun 1.2 milyon euro'luk satın alma bedeli Bremen'in kullanmayacak olması da avantaj görünüyor. Sergen Yalçın tarafından scout ekibine gönderilen ve yönetimin de üzerinde çalıştığı 29 yaşındaki ismin 500-600 bin euro'ya alınma ihtimali araştırılıyor.
- 14.04.2020
- Güncelleme: 14.04.2020 22:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida’ya Marsilya kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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