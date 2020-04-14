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14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Vida’ya dev talip! İşte yapılan teklif

'ta ’ya kancası

Beşiktaş'ta Domagoj Vida’ya Marsilya kancası

'ta flaş gelişmeleri yaşanıyor... Beşiktaş'ta aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle siyah beyazlı yönetimin satmayı planladığı 'ya Fransız takımlarından talip oldu. İşte transfere dair tüm detaylar...

'ya yeni bir talip daha olduğu ortaya çıktı. 'ta aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle siyah beyazlı yönetimin satmayı planladığı Domagoj Vida'ya bu kez de Fransız takımlarından kanca attı.

Takvim'in haberine göre; Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen Marsilya'nın Vida'yı etmek için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Hırvat futbolcunun menajeriyle irtibata geçen Marsilya'nın bu oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

MICHAEL LANG SESLERİ
Vida'nın yerine oyuncu arayan 'ın dikkatini; bonservisi B. Mönchengladbach'ta olan ve şu anda 'de kiralık oynayan Michael Lang çekti. Sağ bekte oynayan ancak stopoer mevkiisinde de forma giyebilen İsviçreli oyuncunun 1.2 milyon euro'luk satın alma bedeli Bremen'in kullanmayacak olması da avantaj görünüyor. Sergen Yalçın tarafından scout ekibine gönderilen ve yönetimin de üzerinde çalıştığı 29 yaşındaki ismin 500-600 bin euro'ya alınma ihtimali araştırılıyor.

  1. 14.04.2020
  2. Güncelleme: 14.04.2020 22:36
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