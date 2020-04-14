Beşiktaş'ta Domagoj Vida’ya Marsilya kancası

Domagoj Vida'ya yeni bir talip daha olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ta aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle siyah beyazlı yönetimin satmayı planladığı Domagoj Vida'ya bu kez de Fransız takımlarından Marsilya kanca attı.

Takvim'in haberine göre; Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen Marsilya'nın Vida'yı transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Hırvat futbolcunun menajeriyle irtibata geçen Marsilya'nın bu oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

MICHAEL LANG SESLERİ

Vida'nın yerine oyuncu arayan Sergen Yalçın'ın dikkatini; bonservisi B. Mönchengladbach'ta olan ve şu anda Werder Bremen'de kiralık oynayan Michael Lang çekti. Sağ bekte oynayan ancak stopoer mevkiisinde de forma giyebilen İsviçreli oyuncunun 1.2 milyon euro'luk satın alma bedeli Bremen'in kullanmayacak olması da avantaj görünüyor. Sergen Yalçın tarafından scout ekibine gönderilen ve yönetimin de üzerinde çalıştığı 29 yaşındaki ismin 500-600 bin euro'ya alınma ihtimali araştırılıyor.