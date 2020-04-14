Berna Gözbaşı açıkladı! Bernard Mensah ve transfer...
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, A Spor'un sorularını yanıtladı. Corona virüsü nedeniyle liglerlerin ertelenmesini değerlendiren Gözbaşı, karantina sürecini anlattı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Ganalı yıldız Bernard Mensah'a da gelen herhangi bir teklifin olmadığını söyledi.
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