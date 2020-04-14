Roberto Hilbert: Karius Beşiktaş'ta kalırsa daha iyi olur

Beşiktaş'ta 2010 ile 2013 yılları arasında toplam 3 sezon forma giyen Roberto Hilbert, siyah-beyazlı takımdaki performansı tartışılan Loris Karius'un 1 sezon daha Beşiktaş'ta kalması gerektiğini söyledi.

Kariyerini geçtiğimiz sezon sonunda noktalayan eski Alman futbolcu, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KARİUS BEŞİKTAŞ'TA KALIRSA DAHA İYİ OLUR"

Karius, Mainz'da iyi bir başlangıç yapmıştı. Sonra Liverpool'a gitti. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı hata, kariyerine zarar verdi. Hala bu hata konuşuluyor. Aslında Beşiktaş'ta kredisi vardı. Bence tekrar Liverpool'a geri dönmeyecek. Alisson var, dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi ve ona çok para ödüyorlar. Beşiktaş'ta kalırsa onun için daha iyi olur.

"ÇOĞUNLUKLA EVDEYİZ"

Corona virüsü nedeniyle evde izole bir yaşam sürdüğünü de belirten Hilbert, "Hava çok güzel. Çoğunlukla evdeyiz. Bazen çocukları yürüyüşe çıkarıyoruz dışarıya. Bazen biraz iş de yapıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Küçük gruplar halinde antrenman yapmaya başladık. Adım adım daha ileri gitmeye çalışacağız" dedi.

"İNÖNÜ STADYUMU İNANILMAZDI"

Roberto Hilbert, Beşiktaş'ta geçirdiği günlerle ilgili ise, "İnönü Stadı inanılmazdı. O stadyumda tarihi hissedebiliyorsunuz. Kaç kişi olduğunu hatırlamıyorum ama sanki o rakamın 2 katı varmış gibi hissediyorsunuz. Gerçekten inanılmaz. İstanbul'u gerçekten özledim. Benim için harika bir deneyimdi. Beşiktaş'tan hala sevgi ve saygı görüyorum."

"KARTAL GOL GOL GOL!"

Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara mesaj yolalyan Hilbert sözlerini şöyle noktaladı: "Beşiktaş taraftarları, bana olan sevgilerini sosyal medya üzerinden gösteriyorlar. Güçlü kalmaya devam edin ve sağlıklı olun. Vodafone Park'a gelemedim. İlk maç için davetiye almıştım ama futbol oynuyordum. Bir zaman yaratıp gelmek istiyorum. Kartal Gol Gol Gol. En büyük Beşiktaş!."