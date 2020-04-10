Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle ülkemizde de Süper Lig süresiz bir şekilde ertelenirken, lige 26. haftanın ardından ara verilmiş oldu. Bu sezon şampiyonun nasıl belirleneceği, liglerin ne zaman tekrar başlayacağı ve şampiyonluk kupasına kimin ulaşacağı belirsizliğini korurken Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyerek şampiyonluk yüzdesi hesaplayan Euro Club Index, Süper Lig için de şampiyonluk adayını belirledi. İşte o liste...
10 Nisan 2020 Cuma 15:33
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Corona virüsü salgını sonrası askıya alınan Süper Lig'in ne zaman başlayacağı ve sezonun ne zaman sona ereceği merak konusu olmayı sürdürüyor.
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10 ALTERNATİFLİ SENARYO HAZIR Türkiye Futbol Federasyonu, 3 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada liglerin en erken Haziran ayında oynanabileceğini duyurmuştu. Söz konusu açıklamada, tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryo, plan ve programın hazır olduğu ifade edilmişti.
YENİ FORMAT MI GELECEK? Liglerin kaldığı yerden devam etmesi halinde normal fikstürün mü takip edileceği yoksa bahsi geçen 10 alternatifli senaryo içerisinden seçilecek yeni bir format üzerinden mi gidileceği henüz netlik kazanmadı.
DÜNYA KUPASI MODELİ Futbol kamuoyu, kalan maçların Dünya Kupası modeliyle İstanbul ya da Antalya olmak şartıyla tek bir izole şehirde oynatılması ve şampiyonun bu şekilde belirlenmesi önerisini tartışıyor.
FUTBOL CAMİASI İKİYE BÖLÜNDÜ Bu öneri futbol camiasını ikiye bölerken, liglerin başlamaması durumunda şampiyonunun ve küme düşecek takımların nasıl belirleneceği hakkındaki soru işaretleri giderek artıyor.