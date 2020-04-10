Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle ülkemizde de Süper Lig süresiz bir şekilde ertelenirken, lige 26. haftanın ardından ara verilmiş oldu. Bu sezon şampiyonun nasıl belirleneceği, liglerin ne zaman tekrar başlayacağı ve şampiyonluk kupasına kimin ulaşacağı belirsizliğini korurken Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyerek şampiyonluk yüzdesi hesaplayan Euro Club Index, Süper Lig için de şampiyonluk adayını belirledi. İşte o liste...