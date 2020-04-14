Beşiktaş'a bir kötü haberde Alanyaspor'dan! Vagner Love... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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'a bir kötü haberde 'dan! ...

Beşiktaş'a bir kötü haberde Alanyaspor'dan! Vagner Love...

ile iyi bir çıkış yakalayan , ekonomik olarak pek de iyi bir durumda değil. Siyah-beyazlılar mali açıdan çıkmaza girmiş bir durumdayken, 'dan da kötü bir haber geldi. İşte detaylar...

Ekonomik kriz yaşayan 'a bir darbe de 'dan geldi. kulübü 2 sezon önce 3 milyon Euro'ya transfer olan ancak bekleneni veremeyen için Beşiktaş'tan 400 bin Euro tazminat alacak. Yönetim Brezilyalı oyuncu için kalan 712 bin Euro'yu ödeyemeyince mahkemeye başvuran Alanyaspor Beşiktaş'ın gelirlerine el koydurdu.

  1. 14.04.2020
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