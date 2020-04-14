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14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Arsenal efsanesinden Elneny'ye övgü! "Eğer şans bulsaydı..."

"Elneny 'de şans bulsaydı Vieira gibi olabilirdi"

"Elneny Arsenal'de şans bulsaydı Vieira gibi olabilirdi"

'ın sezon başında 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı için İngiliz devinin efsane ismi 'dan flaş bir açıklama geldi. Brezilyalı eski futbolcu, "Arsenal veya benim profilimde bir oyuncuya sahip değil. Bize benzeyen tek isim Mohamed Elneny'ydi ama yeterince oynamadı" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'in Prmeier Lig'de namağlup şampiyon olduğu efsane kadrosunda yer alan , Beşiktaşlı 'nin yeterince şans bulsaydı, Fransızların efsane ön liberosu gibi olabileceğini söyledi.

"VIEIRA GİBİ OLABİLİRDİ AMA..."

6 sezon ekibinin formasını terleten Brezilyalı eski futbolcu, "Arsenal son zamanlarda zor dönemler geçirdi. Orta sahada birbirine çok fazla benzeyen oyuncular var ancak bir Patrick Vieira veya benim profilimde bir oyuncuya sahip değiller. Bize benzeyen tek isim, Muhammed Elneny'di ama yeterince oynamadı" dedi.

Arsenal'in orta sahada fizik olarak güçlü oyunculara sahip olmadığını belirten Gilberto Silva, "Arsenal ofansif ağırlıklı oynuyor. Pozitif oynuyorlar ama ofansta oluşacak boşlukları kapatacak ve defansif yönü kuvvetli orta sahalara ihtiyaçları var. Bu tip bir oyuncuyu bulmak da kolay değil" ifadelerini kullandı.

'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny, 2016 yılında Basel'den transfer olduğu Topçular'da 3 sezonda toplam 46 maçına çıkabildi.

  1. 14.04.2020
  2. Güncelleme: 14.04.2020 18:38
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