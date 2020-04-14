"Elneny Arsenal'de şans bulsaydı Vieira gibi olabilirdi"
Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny için İngiliz devinin efsane ismi Gilberto Silva'dan flaş bir açıklama geldi. Brezilyalı eski futbolcu, "Arsenal Patrick Vieira veya benim profilimde bir oyuncuya sahip değil. Bize benzeyen tek isim Mohamed Elneny'ydi ama yeterince oynamadı" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Arsenal'in Prmeier Lig'de namağlup şampiyon olduğu efsane kadrosunda yer alan Gilberto Silva, Beşiktaşlı Mohamed Elneny'nin yeterince şans bulsaydı, Fransızların efsane ön liberosu Patrick Vieira gibi olabileceğini söyledi.
"VIEIRA GİBİ OLABİLİRDİ AMA..."
6 sezon Londra ekibinin formasını terleten Brezilyalı eski futbolcu, "Arsenal son zamanlarda zor dönemler geçirdi. Orta sahada birbirine çok fazla benzeyen oyuncular var ancak bir Patrick Vieira veya benim profilimde bir oyuncuya sahip değiller. Bize benzeyen tek isim, Muhammed Elneny'di ama yeterince oynamadı" dedi.
Arsenal'in orta sahada fizik olarak güçlü oyunculara sahip olmadığını belirten Gilberto Silva, "Arsenal ofansif ağırlıklı oynuyor. Pozitif oynuyorlar ama ofansta oluşacak boşlukları kapatacak ve defansif yönü kuvvetli orta sahalara ihtiyaçları var. Bu tip bir oyuncuyu bulmak da kolay değil" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny, 2016 yılında Basel'den transfer olduğu Topçular'da 3 sezonda toplam 46 Premier Lig maçına çıkabildi.
- 14.04.2020
- Güncelleme: 14.04.2020 18:38
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"Elneny Arsenal'de şans bulsaydı Vieira gibi olabilirdi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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