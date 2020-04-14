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14 Nisan 2020, Salı
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Elneny’de son düzlük

Elneny’de son düzlük

aracılığıyla 'dan kiralık oyuncuların kaderleriyle ilgili bilgi talep eden , kiralık sözleşmesini bir yıl daha uzatmak istediği için de 'a cevap beklediği mesajını gönderdi.

aracılığıyla 'dan kiralık oyuncuların kaderleriyle ilgili bilgi talep eden , kiralık sözleşmesini bir yıl daha uzatmak istediği için de 'a cevap beklediği mesajını gönderdi. Nisan ayı sonuna kadar Arsenal'ın vereceği cevap, Mısırlı oyuncunun sözleşmesinin erkenden feshedilip, feshedilmemesini netleştirecek. Olumlu bir cevap gelmesi durumunda Elneny seneye de kiralık olarak forma giyebilecek
  1. 14.4.2020
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