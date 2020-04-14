Rebocho’dan 350 bin euro kar - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Rebocho’dan 350 bin euro kar

’dan 350 bin euro kar

Rebocho’dan 350 bin euro kar

yönetimi, 'nun sözleşmesini feshederek kulübe az da olsa bir gelir sokmayı başardı. Çünkü 700 bin euro'ya oynayan Portekizli oyuncuya Mart, , Mayıs ve Haziran maaşları ödenmeyecek.

Yönetim, 'nun sözleşmesini feshederek kulübe az da olsa bir gelir sokmayı başardı. Çünkü 700 bin euro'ya oynayan Portekizli oyuncuya Mart, , Mayıs ve Haziran maaşları ödenmeyecek. Böylece 235 bin euro kar edildi. Ayrıca Temmuz ve Ağustos ayları için Rebocho'ya yine iki aylık 115 bin euro ödenmek zorunda kalmayacak. Böylece 350 bin euro'luk para da kulübün kasasında kalacak.
  1. 14.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rebocho’dan 350 bin euro kar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA