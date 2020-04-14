Utku Yuvakuran'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç kalecisi Utku Yuvakuran, sezonun ikinci yarısında takımın başına getirilen teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.
Beşiktaş'ta Loris Karius'un ardından ikinci kaleci konumunda bulunan Utku Yuvakuran, kulübün Instagm canlı yayınına katıldı.
Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıcı günler geçirdiklerini ve antrenmanları evde yaparak form tutmaya çalıştıklarını ifade eden Yuvakuran, "Sağlıklı günlere dönmek ve yeniden maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
Abdullah Avcı'nın yerine göreve getirilen Sergen Yalçın'ın takımına olumlu bir hava getirdiğini söyleyen genç kaleci, "Çok büyük bir aile gibiyiz. Her şey yolunda giderken evde beklemek zorunda olmamız çok talihsiz bir durum" dedi.
- 14.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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