Utku Yuvakuran'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

Beşiktaş'ta Loris Karius'un ardından ikinci kaleci konumunda bulunan Utku Yuvakuran, kulübün Instagm canlı yayınına katıldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıcı günler geçirdiklerini ve antrenmanları evde yaparak form tutmaya çalıştıklarını ifade eden Yuvakuran, "Sağlıklı günlere dönmek ve yeniden maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Abdullah Avcı'nın yerine göreve getirilen Sergen Yalçın'ın takımına olumlu bir hava getirdiğini söyleyen genç kaleci, "Çok büyük bir aile gibiyiz. Her şey yolunda giderken evde beklemek zorunda olmamız çok talihsiz bir durum" dedi.