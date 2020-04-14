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14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Yıldız futbolcudan flaş Sergen Yalçın sözleri!

'dan flaş sözleri!

Utku Yuvakuran'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

'ın 22 yaşındaki genç kalecisi , sezonun ikinci yarısında takımın başına getirilen teknik direktör ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

'ta Loris Karius'un ardından ikinci kaleci konumunda bulunan , kulübün Instagm canlı yayınına katıldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıcı günler geçirdiklerini ve antrenmanları evde yaparak form tutmaya çalıştıklarını ifade eden Yuvakuran, "Sağlıklı günlere dönmek ve yeniden maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

'nın yerine göreve getirilen 'ın takımına olumlu bir hava getirdiğini söyleyen genç kaleci, "Çok büyük bir aile gibiyiz. Her şey yolunda giderken evde beklemek zorunda olmamız çok talihsiz bir durum" dedi.

  1. 14.04.2020
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