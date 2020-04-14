Caner Erkin'den çılgın istatistik! Dünya yıldızlarına kafa tutuyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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Caner Erkin'den çılgın istatistik! Dünya yıldızlarına kafa tutuyor

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan yıldız sol bek Caner Erkin, istatistikleriyle gündeme damga vurdu. Gole en çok katkı yapan beklerden biri olan 31 yaşındaki milli futbolcu, dünya yıldızlarına kafa tuttu. İşte detaylar...

14 Nisan 2020 Salı 19:29
Caner Erkin'den çılgın istatistik! Dünya yıldızlarına kafa tutuyor

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergilemesine karşın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin oynadığı futbolla fark yaratmayı başardı. Bu sezon siyah beyazlı formayla 32 resmi maçta görev alan Caner Erkin istatistikleriyle Avrupa futbolunun birçok yıldız bekiyle yarıştı.

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Caner Erkin'den çılgın istatistik! Dünya yıldızlarına kafa tutuyor

Portekiz'in O Jogo gazetesi, bugün yaptığı tam sayfa haberde Alex Telles'in başarısına yer verdi. 40 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılarak Barcelona, Chelsea veya PSG'ye transfer olması beklenen eski Galatasaraylı, gol katkısıyla Avrupa'nın en öne çıkan beki olarak gösterildi.

Caner Erkin'den çılgın istatistik! Dünya yıldızlarına kafa tutuyor

Telles'in toplam 19 gole katkı verdiği belirtilen haberde Caner Erkin de 14 gole sağladığı katkıyla zirveyi zorlayan isimler arasında yer aldı.

Caner Erkin'den çılgın istatistik! Dünya yıldızlarına kafa tutuyor

Caner Erkin, toplam gol katkısı bakımından 6. sırada yer alsa da önündeki tüm oyunculardan az maça çıkmış durumda.

Caner Erkin'den çılgın istatistik! Dünya yıldızlarına kafa tutuyor

Ortalama bazlı bakıldığında ise Caner Erkin, piyasa değeri oldukça yüksek durumdaki Alex Telles ve Achraf Hakimi'nin arkasında 3. sıraya yerleşiyor.

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