Caner Erkin'den çılgın istatistik! Dünya yıldızlarına kafa tutuyor

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan yıldız sol bek Caner Erkin, istatistikleriyle gündeme damga vurdu. Gole en çok katkı yapan beklerden biri olan 31 yaşındaki milli futbolcu, dünya yıldızlarına kafa tuttu. İşte detaylar...