Ve Beşiktaş'ta karar çıktı! Domagoj Vida...

Beşiktaş'ta 'feda' harekatı resmen başladı. Kulübün borcunun 3 milyar TL'ye ulaşması ve koronavirüs salgınının yol açtığı gelir kaybı nedeniyle futbol takımının bütçesini düşürme kararı alan siyah beyazlı yönetim, oyuncuların menajerleriyle görüşmelere başladı.

Hürriyet'in haberine görei ilk olarak, yıllık 3 milyon Euro'luk ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olan Domagoj Vida'nın menajeriyle temas kuruldu ve yönetim kurulunun görüşü bildirildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün ayakta kalması için radikal önlemler alınmasının şart olduğunu belirterek, "Futbolcularla ya da menajerleriyle görüşüp içinde bulunduğumuz durumu anlatacağız ve onlardan gelecek cevaba göre ücret politikamızı belirleyeceğiz. Kararımızda FIFA ve TFF'nin bu konudaki tutumu da etkili olacak. Şurası bir gerçek; koronavirüsten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes bir şekilde fedakarlık yapmak zorunda" dedi.