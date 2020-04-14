Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri!
Beşiktaş'ta bekleneni verememesi sonrası yolların ayrıldığı tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı, yaşadığı bu süreci anlattı. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Avcı, siyah-beyazlıların yeni teknik patron Sergen Yalçın ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Büyük umutlarla geldiği Beşiktaş'ta kupada Erzurum'a elenince yolları ayrılan Abdullah Avcı tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının olaylara bakış açısını değiştirdiğini ifade etti. Hürriyet'e konuşan tecrübeli teknik adam, siyah beyazlılara vedası, salgının hem insanlara hem futbola etkileri başta olmak üzere birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı...
"Hepimiz dünyanın en zor işini yaptığımızı düşünüyoruz zaman zaman değil mi? Salgından hemen önce yaşadığım şu son süreçte, ben düşünüyordum mesela. Çok sevdiğim bir şeyi, yaşadığım tüm zorluklara rağmen, kendi doğrularım çerçevesinde, en iyi şekilde yapmak için çok büyük bir çaba gösteriyordum. Kayserispor maçının ardından kariyerimin en değerli ve unutulmaz anını yaşamam ile eşyalarımı toplayıp tesislerden ayrılmam arasında sadece birkaç hafta var. Övgü de yergi de kişisel olarak algılanmaması gereken şeyler. İnsanların sizi övmesi başarılı olduğunuzun, yermesi başarısız olduğunuzun tek başına kanıtı değil."
ÜZÜLDÜĞÜM, KAHROLDUĞUM BİR DÖNEMDİ
"İnsanlar merkeze sizi koyan bir şey yapmıyor aslında. Yaptıkları kendileri ile ilgili. Hakaret ederken bile bunun sizinle ilgisi yok. Ama çok sevdiğiniz bir işi, çok değer verdiğiniz bir çatı altında yaparken kabullenmek kolay değil. Çok üzüldüğüm, yıprandığım, kahrolduğum bir dönemdi. Çok sorguladım yaptığım işi. Dünyanın en zor işini yapıyormuşum gibi hissettiğim anlar oldu. Ama şimdi ailelerini bırakıp hastaneye giden, gecesini gündüzüne katıp canla başla çalışan sağlık çalışanlarını görüyorum ve inanın utanıyorum."
GÖZÜMÜZDE FAZLA BÜYÜTÜYORUZ
"Futbolu fazla gözümüzden büyütüyoruz. Bunun sevmekle alakası yok. Benim kadar sevenini zor bulursunuz. Kastettiğim şey bu değil. Futbolun bir eğlence unsuru olduğunu, bizim de eğlence sektöründe iş yaptığımızı aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bunu ölüm kalım meselesi haline getirmeye gerek yok. Bazen hepimiz bu yanılgıya düşüyoruz. Ölüm kalım meselesi, hastanelerde canı pahasına hiç tanımadıkları insanları kurtarmaya çalışan insanların yaptığı şey."