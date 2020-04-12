Corona virüsü de engel olamadı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galeri Corona virüsü de engel olamadı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu...

Corona virüsü de engel olamadı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren 4 büyükler, sezon sonunda takıma katılacak isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomik anlamda zor günler geçiren takımlarımız daha çok sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yöneldi. Peki 4 büyüklerin transfer listesinde hangi isimler var? İşte takım takım gündemde olan isimler...
12 Nisan 2020 Pazar 21:20 Güncelleme: 12.04.2020 21:26
Corona virüsü de engel olamadı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu...

BEŞİKTAŞ

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda birçok ismi gündemine alan Beşiktaş'ta transfer listesi bi hayli kabarık...

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Corona virüsü de engel olamadı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu...

MARCGWINSKI

Sergen Yalçın, bu zaman zarfında kasım ayında oynanan UEFA-19 Avrupa Şampiyonası'nın maçlarını izlerken bir isim dikkatine takıldı. Yalçın'ın ilgisini çeken bu oyuncunun da Lech Poznan'ın 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Filip Marchwinski olduğu bildirildi. 47 yaşındaki teknik adamın, teknik olarak kendisine benzettiği 1.87 boyundaki Marchwinski için Başkan Çebi'ye "Hem 10 numara oynuyor. Hem forvet arkasında, hem de forvette oynayabiliyor. Elimde olsa bu çocuğu yeni Sergen yaparım" şeklinde bir mesaj attığı kaydedildi.

Corona virüsü de engel olamadı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu...

LUCAS ANDERSEN

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan ve scout ekibinin de "düşük bir maliyetle alınabilir" raporunu verdiği Lucas Andersen'den umutlandıran haber gelmişti. Danimarka basını, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yurt dışında oynamaya sıcak baktığını yazarken, bu takımın Beşiktaş olabileceği yazılmıştı.

Corona virüsü de engel olamadı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu...

FABRI

Siyah-beyazlı kulüpte iki sezon forma giyip, bir şampiyonluk yaşadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutan kaleci Fabri, Beşiktaş'a dönüş için ilk kıvılcımı çaktı. 2018'de 6 milyon euro'ya gittiği Fulham'da fazla şans bulamayan, bu sezon başı Mallorca'ya kiralanan ancak La Liga'da da formaya hasret kalan İspanyol kaleci, siyah-beyazlı yönetime haber gönderip "Türkiye'ye dönmeye hazırım" mesajını verdi..

Corona virüsü de engel olamadı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu...

MARTIN HASEK

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Sparta Prag ile sözleşmesini 30 Mart'ta tek taraflı fesheden 24 yaşındaki Çek orta saha oyuncusu Martin Hasek ile prensip anlaşmasına vardı.

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