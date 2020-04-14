Çek efsaneden Martin Hasek'e çağrı! "Beşiktaş'a git"

Beşiktaş'ın yeni sezon için el sıkıştığı Martin Hasek'le ilgili birbirinden ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hasek'in, sözleşmesini feshettiğini iddia ederek başka bir takımla anlaştığını ifade etmesine Sparta Prag yönetiminden tepki gelirken; Çek futbolunun efsane forvetlerinden Ladislav Vizek de vatandaşına bir çağrıda bulundu.

Vizek, "Martin Hasek için kariyerinde bir sıçrama vakti geldi. 24 yaşında ve kendini daha çok göstereceği bir kulübe gitmeli. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Birçok yabancı oyuncusu da var. Belki ilk gittiğinde direkt 11 oyuncusu olmayabilir ancak orada kendini ve kariyerini geliştireceğinden eminim" yorumunu yaptı.