Çek efsaneden Martin Hasek'e çağrı! "Beşiktaş'a git"
Çek futbolunun efsane forvetlerinden Ladislav Vizek, adı Beşiktaş'la anılan Sparta Prag'lı Martin Hasek'in siyah-beyazlı kulübe gitmesi gerektiğini söyledi. Vizek, "Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Birçok yabancı oyuncusu da var. Belki ilk gittiğinde direkt 11 oyuncusu olmayabilir ancak orada kendini ve kariyerini geliştireceğinden eminim" dedi.
Beşiktaş'ın yeni sezon için el sıkıştığı Martin Hasek'le ilgili birbirinden ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hasek'in, sözleşmesini feshettiğini iddia ederek başka bir takımla anlaştığını ifade etmesine Sparta Prag yönetiminden tepki gelirken; Çek futbolunun efsane forvetlerinden Ladislav Vizek de vatandaşına bir çağrıda bulundu.
Vizek, "Martin Hasek için kariyerinde bir sıçrama vakti geldi. 24 yaşında ve kendini daha çok göstereceği bir kulübe gitmeli. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Birçok yabancı oyuncusu da var. Belki ilk gittiğinde direkt 11 oyuncusu olmayabilir ancak orada kendini ve kariyerini geliştireceğinden eminim" yorumunu yaptı.
- 14.4.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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