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14 Nisan 2020, Salı
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Çek efsaneden 'e çağrı! "'a git"

Çek efsaneden Martin Hasek'e çağrı! "Beşiktaş'a git"

Çek futbolunun efsane forvetlerinden , adı 'la anılan 'lı 'in siyah-beyazlı kulübe gitmesi gerektiğini söyledi. Vizek, "Beşiktaş, 'nin en büyük kulüplerinden biri. Birçok da var. Belki ilk gittiğinde direkt 11 oyuncusu olmayabilir ancak orada kendini ve kariyerini geliştireceğinden eminim" dedi.

'ın yeni sezon için el sıkıştığı 'le ilgili birbirinden ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hasek'in, sözleşmesini feshettiğini iddia ederek başka bir takımla anlaştığını ifade etmesine yönetiminden tepki gelirken; Çek futbolunun efsane forvetlerinden de vatandaşına bir çağrıda bulundu.

Vizek, "Martin Hasek için kariyerinde bir sıçrama vakti geldi. 24 yaşında ve kendini daha çok göstereceği bir kulübe gitmeli. Beşiktaş, 'nin en büyük kulüplerinden biri. Birçok da var. Belki ilk gittiğinde direkt 11 oyuncusu olmayabilir ancak orada kendini ve kariyerini geliştireceğinden eminim" yorumunu yaptı.

  1. 14.4.2020
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