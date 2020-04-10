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10 Nisan 2020, Cuma
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'a Çek orta saha! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'a Çek orta saha! Anlaşma sağlandı

Yeni sezonun çalışmalarına başlayan , ile sözleşmesini ’ta tek taraflı fesheden 24 yaşındaki Çek orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , ile prensip anlaşmasına vardı. 'de geride kalan 26 haftada 44 puan toplayan Beşiktaş, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Siyah-beyazlı kulüp Çek orta saha oyuncusu Martin Hasek ile el sıkıştı. Son olarak forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı. 'a karşı da Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da forma giyen 24 yaşındaki orta saha, 'ta Prag ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

ARSENAL AĞIRDAN ALDI
Beşiktaş yönetimi ilk olarak Elneny'nin bir yıl daha kiralık olarak kulüpte kalması için 'la temas kurdu. İngiliz ekibi bu transfere olumlu yaklaşsa da "Sezon sonunda yeniden masaya oturalım" yanıtını verince, menajer Züheyir Essikal'den kontra bir teklif geldi. Essikal, eğer Arsenal ile anlaşmaya varılamazsa Martin Hasek'e Beşiktaş forması giydirebileceğini yönetime iletti. Hatta "ekstra sezon" için kulüplere kadrolarında revizyon izni verirse Hasek'in o dönemde de Beşiktaş forması giyebileceğini anlattı. Beşiktaş yönetimi bu teklifi olumlu buldu ve Hasek ile prensip anlaşmasına vardı.

143 MAÇTA 18 GOL, 10 ASİST
Hasek, profesyonel kulüp kariyeri boyunca 143 resmi müsabakada forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 18 kez havalandıran, 10 da asist yapan Çek oyuncu toplamda 28 gole direkt olarak katkıda bulundu. Hasek, Çek Cumhuriyeti U20 ve U21 takımlarında da 8 kez görev yaparken, 2 de gol attı.

  1. 10.4.2020
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