Sergen Yalçın Fatih Aksoy'dan ümitli
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Demir Grup Sivasspor'a kiralık olarak giden 22 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Aksoy, Sergen Yalçın'dan tam not aldı. Deneyimli teknik adamın, genç futbolcuyu takımda görmek istediği ifade ediliyor.
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Demir Grup Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy, Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda takıma geri dönecek olan Fatih Aksoy'dan büyük beklentisi olduğu öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre başarılı hoca Sivasspor'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fatih için yönetime, "Bize büyük güç katar" dediği ortaya çıktı.
Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 1997 doğumlu Fatih Aksoy, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 24 maçta 3 asiste imzasını atmıştı.
- 10.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın Fatih Aksoy'dan ümitli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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