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10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın o isimden ümitli! "Bize büyük güç katar"

'dan ümitli

Sergen Yalçın Fatih Aksoy'dan ümitli

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'tan Demir Grup 'a kiralık olarak giden 22 yaşındaki defans oyuncusu , 'dan tam not aldı. Deneyimli teknik adamın, genç futbolcuyu takımda görmek istediği ifade ediliyor.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Demir Grup 'a kiralanan , 'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör 'ın sezon sonunda takıma geri dönecek olan Fatih Aksoy'dan büyük beklentisi olduğu öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre başarılı hoca Sivasspor'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fatih için yönetime, "Bize büyük güç katar" dediği ortaya çıktı.

Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 1997 doğumlu Fatih Aksoy, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 24 maçta 3 asiste imzasını atmıştı.


  1. 10.04.2020
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