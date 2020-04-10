Fenerbahçe'nin Caner Erkin'e yaptığı teklif ortaya çıktı! Aradaki fark...
Son günlerde adı eski kulübü Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin'e yapılan teklifin detayları ortaya çıktı. Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın yıllığı 1 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık teklifte bulunduğu Caner Erkin'e Fenerbahçe yıllık 1 milyon 750 bin Euro teklif etti.
Caner Erkin, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda 3 yılda 1,5 milyon Euro (yaklaşık 11 milyon TL) fazladan garanti parayı cebine koymuş olacak. Fenerbahçe'nin bu teklifi Beşiktaş'ı zor durumda bıraksa da çok ciddi mali tedbirler almayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, 1 milyon 250 bin Euro'nun üstüne çıkmayı düşünmüyor.
MENAJERİNDEN SİNYALLER GELDİ
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe iddiaları üzerine bir açıklama yapan Caner'in menajeri Batur Altıparmak "Caner'in sözleşmesi haziranda sona eriyor. Bu tür haberlerin çıkması gayet normal" ifadelerini kullanmıştı.
Caner Erkin bu sezon 24'ü ilk 11 olmak üzere 25 lig maçına çıktı. Tecrübeli sol bek bu maçlarda 8 asist yaptı ve 2 de gol attı, 10 gole direkt katkı yaptı.
- 10.04.2020
- Fenerbahçe'nin Caner Erkin'e yaptığı teklif ortaya çıktı! Aradaki fark...
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin Caner Erkin'e yaptığı teklif ortaya çıktı! Aradaki fark... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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