Fenerbahçe'nin Caner Erkin'e yaptığı teklif ortaya çıktı! Aradaki fark... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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'nin 'e yaptığı teklif ortaya çıktı! Aradaki fark...

Fenerbahçe'nin Caner Erkin'e yaptığı teklif ortaya çıktı! Aradaki fark...

Son günlerde adı eski kulübü ile anılan 'e yapılan teklifin detayları ortaya çıktı. Takvim'de yer alan habere göre 'ın yıllığı 1 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık teklifte bulunduğu Caner Erkin'e Fenerbahçe yıllık 1 milyon 750 bin Euro teklif etti.

, 'nin teklifini kabul etmesi durumunda 3 yılda 1,5 milyon Euro (yaklaşık 11 milyon TL) fazladan garanti parayı cebine koymuş olacak. Fenerbahçe'nin bu teklifi 'ı zor durumda bıraksa da çok ciddi mali tedbirler almayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, 1 milyon 250 bin Euro'nun üstüne çıkmayı düşünmüyor.

MENAJERİNDEN SİNYALLER GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe iddiaları üzerine bir açıklama yapan Caner'in menajeri Batur Altıparmak "Caner'in sözleşmesi haziranda sona eriyor. Bu tür haberlerin çıkması gayet normal" ifadelerini kullanmıştı.

Caner Erkin bu sezon 24'ü ilk 11 olmak üzere 25 lig maçına çıktı. Tecrübeli sol bek bu maçlarda 8 asist yaptı ve 2 de gol attı, 10 gole direkt katkı yaptı.

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  1. 10.04.2020
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