CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk Juventus'u böyle devirecek! İşte Galatasaray'ın stratejisi hakkında detaylar

Okan Buruk Juventus'u böyle devirecek! İşte Galatasaray'ın stratejisi hakkında detaylar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile mücadele etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un Lemina'nın yokluğunda orta sahada o ismi düşündüğü öğrenilirken Juventus'un yıldız ismi Kenan Yıldız için de ekstra önlem almayı planladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Okan Buruk Juventus'u böyle devirecek! İşte Galatasaray'ın stratejisi hakkında detaylar

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da tek hedef yarın oynanacak Juventus maçından galibiyetle ayrılmak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, İtalyan deviyle oynanacak maçta farklı bir oyun anlayışıyla sonuç almayı hedefliyor. Buruk, cezası nedeniyle Juve'ye karşı forma giymeyecek Mario Lemina'nın yerine orta sahaya sürpriz bir ismi monte etmeyi düşünüyor.

YILDIZ İÇİN EKSTRA ÖNLEM

Takvim'in haberine göre, orta sahayı dirençli ve daha sert bir hale getirmek isteyen Buruk'un Rolland Sallai'ye merkezde görev vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, Torreira, Sallai ve Sara orta sahasıyla Juventus orta sahasına karşı fiziksel olarak üstünlük kurmak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Juventus'un ve Milli Takımımız'ın yıldızı Kenan Yıldız için de önlem aldığı öğrenildi. Sol kanatta seri çalımlarıyla bir anda kaleye inebilen yıldız oyuncunun karşısında Wilfried Singo görevlendirilecek. Okan hoca, sağ bekte görev yapacak Singo'nun koşu kalitesi ve fiziksel gücüyle Kenan Yıldız'ı daha çok yıpratacağı görüşünde. Aslan, 90 dakika yapacağı şok preslerle de rakibi yoracak.

Cimbom'dan İtalyanlara dikkat çeken üstünlük!
Tedesco kariyer zirvesine koşuyor!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Defne Joy Foster’in annesinden FETÖ iddiası: Ölüm dosyasını kapattılar hepsi Amerika'da
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! 01:23
Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! 01:23
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 01:23
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım 01:23
Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! 01:23
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! 01:23
Daha Eski
Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! 01:22
Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Beşiktaş'a Sambacı orta saha! 01:22
Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' 01:22
F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! 01:22
G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! 01:22
G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! 01:22