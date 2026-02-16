CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan İtalyanlara dikkat çeken üstünlük! 63 yıllık İstanbul kabusu

Galatasaray'dan İtalyanlara dikkat çeken üstünlük! 63 yıllık İstanbul kabusu

Galatasaray, tarihi boyunca Çizme ekiplerine karşı elde ettiği zafelerine bir yenisini eklemek istiyor. Juventus ile bugüne kadar 6 kez eşleşen sarı-kırmızılılar rakibine büyük bir üstünlük kurdu. Ayrıca Cimbom, İtalyan ekiplerine karşı son 17 maçın 7'sini kazanırken, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Galatasaray'dan İtalyanlara dikkat çeken üstünlük! 63 yıllık İstanbul kabusu

Türk futbolunun Avrupa'daki yüz akı G.Saray tarihi başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırmak için önündeki Juventus engelini geçmesi gereken sarı-kırmızılılar, yarın RAMS Park'ta oynanacak olan kritik mücadele öncesinde tamamen zafere odaklanmış durumda. İki takım birbirine yabancı sayılmaz. Temsilcimiz bugüne kadar Juventus ile 6 kez karşı karşıya gelirken önemli bir üskünlük kurmayı başardı. Rakibini 2 kez deviren ve Şampiyonlar Ligi'nde 2013-14 sezonunda Real Madrid'in de bulunduğu grupta saf dışı bırakan G.Saray, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.

63 YILDIR YENİLMİYOR

Galatasaray'ın Juventus'a kurmuş olduğu bu üstünlük bütün İtalyan ekiplerine karşı gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar Çizme ekipleriyle oynadığı son 17 karşılaşmadan 7 galibiyet çıkartırken 7 kez de berabere kaldı. Cimbom bu mücadelelerde sadece 3 defa kaybetti. Sarı-kırmızılılar İstanbul'da ise İtalyanlara tam anlamıyla kabus yaşatıyor. 1963 yılında o dönemde Şampiyon Kulüpler Kupası ismiyle düzenlenen turnuvada şampiyonluk yaşayan Milan'a çeyrek finalde 3-1 yenilmişti. Ardından 12 iç saha maçının 8'ini kazandı ve 4 kez berabere kaldı. Bir Juventus maçı o dönemde Almanya'da oynanmış ve G.Saray 2-0 kazanmıştı.

İTALYANLAR ÇEKİNİYOR

Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği sonuçlar ve kadro kalitesi, İtalyan ekibini korkutuyor. İtalyan basını Juventus'un mevcut formuna da değinerek özellikle İstanbul'daki karşılaşmanın çok zorlu geçeceğine değiniyor. Ayrıca Türk takımlarına karşı 10 kez mücadele eden Juventus'un iki yenilgisini de G.Saray'a karşı aldığı hatırlatıldı.

SERİE A TECRÜBESİ

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulunan isimler Juventus'a hiç de yabancı değil. Daha önce Serie A tecrübesi bulunan 7 isim yarın kadroda bulunacak. Singo, Kaan Ayhan, Torreira, İcardi, Noa Lang, Osimhen ve Mario Lemina, Çizme'de mücadele etmişti. Lemina 2 sene Juventus formasını giymişti.

Okan Buruk Juventus'u böyle devirecek!
Tedesco kariyer zirvesine koşuyor!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Defne Joy Foster’in annesinden FETÖ iddiası: Ölüm dosyasını kapattılar hepsi Amerika'da
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! 01:23
Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! 01:23
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 01:23
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım 01:23
Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! 01:23
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! 01:23
Daha Eski
Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! 01:22
Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Beşiktaş'a Sambacı orta saha! 01:22
Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' 01:22
F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! 01:22
G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! 01:22
G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! 01:22