CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco kariyer zirvesine koşuyor! Sezonun geri kalanında 3 galibiyet daha alırsa...

Fenerbahçe'de Tedesco kariyer zirvesine koşuyor! Sezonun geri kalanında 3 galibiyet daha alırsa...

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken Domenico Tedesco hakkında dikkat çeken bir detay gündeme geldi. Tedesco'nun Schalke dönemindeki en yüksek galibiyet sayısını geride bırakmaya yalnızca 3 galibiyet uzakta olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de Tedesco kariyer zirvesine koşuyor! Sezonun geri kalanında 3 galibiyet daha alırsa...

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı esiyor. Sarı-Lacivertliler'in başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 40 yaşındaki teknik adam, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor... Domenico Tedesco, istatistikleriyle de göz dolduruyor. İtalyan teknik adam, Fenerbahçe ile çıktığı 32 maçta 20 galibiyet elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Tedesco'nun teknik direktörlük kariyerindeki en dikkat çekici dönemlerden biri 2017-2018 sezonuydu. O sezon Schalke ile 39 resmi maça çıkan genç çalıştırıcı, 22 galibiyet elde etmişti. Bu istatistik uzun süre kariyer zirvesi olarak kayıtlara geçmişti. Ancak Fenerbahçe'de yakalanan ivme, bu rekorun tehlikede olduğunu gösteriyor. Takvim'in haberine göre 32 maçta 20 galibiyete ulaşan Tedesco, sezonun geri kalan bölümünde yalnızca 3 galibiyet daha alması halinde Schalke dönemindeki en yüksek galibiyet sayısını geride bırakacak. Öte yandan Domenico Tedesco'nun bir diğer önemli durağı ise 2021-2022 sezonunda görev yaptığı Leipzig olmuştu. Alman temsilcisiyle 30 maçta 18 galibiyet elde eden başarılı teknik adam, o sezon da dikkat çeken bir grafik çizmeyi başarmıştı.

32

Fenerbahçe ile 20 galibiyet alan Tedesco, bu istatistiği 32 maçta yaptı.

POZİTİF ETKİ YAPTI

İtalyan hoca, Fenerbahçe'ye geldiği günden beri güven depoladı. Futbolcular onun dediklerini çok dikkate alıyor.

Cimbom'dan İtalyanlara dikkat çeken üstünlük!
Okan Buruk Juventus'u böyle devirecek!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Defne Joy Foster’in annesinden FETÖ iddiası: Ölüm dosyasını kapattılar hepsi Amerika'da
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! 01:23
Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! 01:23
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 01:23
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım 01:23
Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! 01:23
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! 01:23
Daha Eski
Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! 01:22
Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Beşiktaş'a Sambacı orta saha! 01:22
Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' 01:22
F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! 01:22
G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! 01:22
G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! 01:22